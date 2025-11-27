Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Имена победителей прозвучали в эфире Украинского Радио.
Что известно о победителях Радиодиктанта – 2025?
Всего на проверку прислали более 11 тысяч диктантов из 38 стран.
Ни одной ошибки не допустили в тексте:
Голошивец Алина;
Данилюк Алена;
Семенов Евгений;
Сидорук Ольга;
Шура Галина;
Щербина Дмитрий.
С одной ошибкой текст написали 11 человек:
Бойко Наталья;
Бондарь Андрей;
Войлокова Анжелика;
Гончарова Диана Гончарова Диана;
Зубрицкая Ирина;
Куприйчук Анна;
Левченко Оксана;
Мисишин Руслана;
Паламарчук Светлана;
Тесленко Владимир;
Халявка Дарья.
Что известно о Радиодиктанте-2025?
- Всеукраинский радиодиктант национального единства в этом году состоялся 27 октября в 11:00 часов.
- Автором нынешнего текста Радиодиктанта стала писательница Евгения Кузнецова.
- Читала текст актриса Наталья Сумская.
- Текст назывался "Надо жить!".
- Радиодиктант транслировали на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали.
- В этом году радиодиктант национального единства транслировали на жестовом языке.
- Украинцы в соцсети не скрывали разочарования прочтением текста.
- Кристина Гоянюк, победительница Радиодиктанта 2024 года, также раскритиковала нынешний текст и его прочтение. Заявила, что текст "глуповат" и "нехорошо прочитан".
- Автор текста Кузнецова ответила: "Это диктант национального единства. Вас предупреждали!".
- Сумская назвала этот Радиодиктант "уроком по скорописи".
- Всеукраинский радиодиктант национального единства основала команда Украинского Радио в 2000 году.