Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Имена победителей прозвучали в эфире Украинского Радио.

Что известно о победителях Радиодиктанта – 2025?

Всего на проверку прислали более 11 тысяч диктантов из 38 стран.

Ни одной ошибки не допустили в тексте:

  • Голошивец Алина;

  • Данилюк Алена;

  • Семенов Евгений;

  • Сидорук Ольга;

  • Шура Галина;

  • Щербина Дмитрий.

С одной ошибкой текст написали 11 человек:

  • Бойко Наталья;

  • Бондарь Андрей;

  • Войлокова Анжелика;

  • Гончарова Диана Гончарова Диана;

  • Зубрицкая Ирина;

  • Куприйчук Анна;

  • Левченко Оксана;

  • Мисишин Руслана;

  • Паламарчук Светлана;

  • Тесленко Владимир;

  • Халявка Дарья.

Что известно о Радиодиктанте-2025?

  • Всеукраинский радиодиктант национального единства в этом году состоялся 27 октября в 11:00 часов.
  • Автором нынешнего текста Радиодиктанта стала писательница Евгения Кузнецова.
  • Читала текст актриса Наталья Сумская.
  • Текст назывался "Надо жить!".
  • Радиодиктант транслировали на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали.
  • В этом году радиодиктант национального единства транслировали на жестовом языке.
  • Украинцы в соцсети не скрывали разочарования прочтением текста.
  • Кристина Гоянюк, победительница Радиодиктанта 2024 года, также раскритиковала нынешний текст и его прочтение. Заявила, что текст "глуповат" и "нехорошо прочитан".
  • Автор текста Кузнецова ответила: "Это диктант национального единства. Вас предупреждали!".
  • Сумская назвала этот Радиодиктант "уроком по скорописи".
  • Всеукраинский радиодиктант национального единства основала команда Украинского Радио в 2000 году.