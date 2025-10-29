Однако земляки после написания успели поспорить и посетовать на текст и чтеца. Языковед Мария Словолюб высказала свое мнение относительно нынешнего диктанта, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Колоритные слова из текста Радиодиктанта – 2025: что такое "лелитки"

Какая главная задача Радиодиктанта?

Педагог подчеркнула: основная задача Радиодиктанта – объединить украинцев.

Действительно ли Диктант национального единства поможет вам понять, насколько вы грамотны? По моему мнению, нет. Ведь если вы ежедневно, как, например, я, не плаваете в море филологической науки, не говорите о сложноподчиненном, сложносочиненном предложении, знаки препинания, апострофы и т.д., то диктант вряд ли поможет вам быстро сориентироваться и расставить правильно знаки препинания или написать сложные слова. То есть к этому нужно готовиться. Все ли готовились? Сомнительно,

– заявила она.

Почему диктант не читают учителя?

Вторая деталь, по ее словам, – эстетическая. Написание диктанта строят вокруг эстетики, чтобы объединить всех нас вокруг Дня украинской письменности и языка. По словам Словолюб, нам показывали, как украинцы в разных городах Украины и за рубежом собирались на локациях хорошо одетые, потому что они готовились что-то делать совместно.

Поэтому и приглашают не специалистов в области украинского языка, в частности учителей, которые диктанты читают еженедельно своим ученикам, а именно актеров – то есть людей известных, которых вы знали, слышали и голоса их вам известны,

– считает она.

Потому что методика преподавания украинского языка отличается от того, как общается диктор или актер на сцене. Поэтому, убедила педагог, не нужно вокруг этого проводить дискуссии и пытаться друг друга в ложке воды утопить.

Смотрите также Критику Радиодиктанта – 2025 прошлогодней победительницей прервали в эфире: что заявили организаторы

Стоит ли критиковать текст?

Относительно диктанта, как кто-то говорил, что он глупый, то это ваше субъективное впечатление, отмечает Словолюб.

По странным, по вашему мнению, слов – "між'яр'я" – так они есть в программе 5 – 6 класса, когда изучают апостроф. По лелиткам: почему вы знаете, что такое "пайетки" (россиянизм), а не знаете, что такое "лелітки"? А насчет диалектов – так украинский язык построен на базе диалекта. Вспомните Котляревского и Полтавщину,

– объяснила филолог.

Единственное, что ее смутило, так это слово "донатити".

В украинском языке нет "донатів". Если мы говорим о слове иноязычного происхождения для обозначения пожертвования, офиры, взноса, то это "донейт". Поэтому донейтити, а не донатити,

– уточнила она.

И резюмировала: украинский язык должен объединять, а не разъединять.

Смотрите также Опубликовали правильный текст Радиодиктанта – 2025 "Надо жить!"

Что известно о Радиодиктанте-2025?