В написании каких слов украинцы могли допустить ошибку, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Горох".

Какие слова самые сложные на Радиодиктанте-2025?

Сегодня 27 октября 2025 года, в День украинской письменности и языка украинцы писали ежегодный Радиодиктант.

Автором текста под названием "Надо жить!" стала Евгения Кузнецова, украинская писательница, переводчица и ученый. А текст диктанта прочитала Наталья Сумская, народная артистка Украины.

Вдохновенный текст содержал ряд слов, которые некоторые могли слышать впервые, не знать их значения, поскольку их не так часто употребляют в речи. Поэтому участники написания диктанта могли допустить ошибку. А еще – вспомнить изменения новой редакции украинского правописания.

Интересно! в 2024 году к Радиодиктанту присоединилось более полумиллиона человек. Около 10 тысяч писем поступило на проверку из более чем 30 стран мира.

Вот подборка слов из диктанта и правильное их написание, опираясь на и на объяснения ресурса "Словарь.UA":

Лелітки ("сукня з лелітками") – круглые украшения-блестки или блестящие пятнышки или название цветка.

– круглые украшения-блестки или блестящие пятнышки или название цветка. Нишпорити – старательно искать, заглядывая в разные места.

– старательно искать, заглядывая в разные места. Пытятко – так называют цыпленок, птенец . Диалектное слово.

так называют цыпленок, птенец Диалектное слово. Допыру – то же, что и "только что" или "только". Диалектизм.

– то же, что и "только что" или "только". Диалектизм. Пывсили – наречие, что означает наполовину силы, не в полную силу. Пишется вместе, ведь это одно слово со значением "не в полную силу".

– наречие, что означает наполовину силы, не в полную силу. Пишется вместе, ведь это одно слово со значением "не в полную силу". Кияхи – початки кукурузы. Диалектизм.

– початки кукурузы. Диалектизм. Півтони – сложное существительное с первой частью "пів", что пишется слитно, потому что это сплошное понятие.

– сложное существительное с первой частью "пів", что пишется слитно, потому что это сплошное понятие. Скніти – ныть, терять силы, изнемогать от однообразного и долгого выполнения чего-либо, жить в сложных условиях.

– ныть, терять силы, изнемогать от однообразного и долгого выполнения чего-либо, жить в сложных условиях. Між'яр'я – интересное слово с двумя апострофами: первый – на стыке приставки и корня, второй после твердого р.

интересное слово с двумя апострофами: первый – на стыке приставки и корня, второй после твердого р. Гризота – душевные страдания, мучения или беспокойное, тревожное состояние.

Поздравляем, если вы знаете значение этих слов и написали их правильно! А ваши диктанты можно прислать на проверку. Работы будут принимать как бумажным письмом, так и фото или скан текста вашего диктанта.

Бумажный текст присылайте по адресу: 01001 город Киев, улица Крещатик, 26. Важно, чтобы на штемпеле была дата не позднее чем 28 октября.

Сфотографированный / сканированный написанный текст (в формате .jpg,.png,.jpeg,.tiff,.pdf) и прислать его до 11:00 29 октября на адрес rd@suspilne.media.

Важно! После обнародования текста Радиодиктанту – электронные письма не будут принимать! Присланные работы проверит профессиональная комиссия.