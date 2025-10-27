Автором нынешнего текста Радиодиктанта под названием "Надо жить!" стала писательница Евгения Кузнецова. Однако не обошлось без шквала критики в ее адрес и чтеца текста Натальи Сумской, отмечает 24 Канал.

Почему и кто раскритиковал автора и чтеца текста Радиодиктанта?

Украинцы в соцсети не скрывали разочарования прочтением текста. В частности, отмечали, что не успевали его записывать.

А победительница 2024 года Кристина Гоянюк вообще была возмущена.

Она заметила, что впервые за 26 лет написания этих диктантов это был первый диктант, который свалил ее наповал.

Во-первых, нехорошо прочитан. Сам текст глуповатый. Я не знаю, пусть бы лучше читал этот текст Павел Вышебаба, который в прошлом году диктовал. За ним хоть можно было писать, все знаки препинания..

– не скрывала раздражения Гоянюк.

Ведущий Роман Коляда не дал ей договорить в эфире и перебрал слово себе.

Что ответила Кузнецова?

Автор текста, писательница Евгения Кузнецова, на своей странице в фейсбуке отреагировала на критику "Надо жить!".

Радиодиктант действительно объединяет...! Сейчас все объединены идеей, что трудно читали и что это за слова вообще, а когда обнародуют текст, то все объединятся под лозунгом "Зачем там запятая? Это диктант национального единства. Вас предупреждали!

– отметила она.

Как отреагировали украинцы на слова Кузнецовой?

Украинцы оставили под постом писательницы такие комментарии на эту тему:

Текст мне понравился, прочтение – ужасное. Я думала, что невозможно прочитать хуже, чем Гнатковский, а оказалось, что очень даже возможно, еще и намного хуже... Верните Павла Вышебабу!

Первое предложение – это был такой намек на автора текста следующего года? (пес Патрон, – ред.)

Текст норм. Чтение стрьом, но будет что вспомнить. Волнуюсь, чтобы Наталья Вячеславовна не слишком переживала, потому что она очень совестливый человек.

Спасибо, Евгения! Думаю, еще все объединены от волнения от этого текста.



Пост Кузнецовой и комментарии к нему / Скриншот

Что известно о Радиодиктанте-2025?