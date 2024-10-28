Сегодня обнародовали правильный вариант текста Радиодиктанта – 2024. Текст и видео можно найти в материале Образование 24.

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Смотрите видеотрансляцию Радиодиктанта – 2024

Написала текст Радиодиктанта национального единства – 2024 известная украинская писательница Оксана Забужко.

Читал его поэт, ныне военный, Павел Вышебаба.

Правильный текст Радиодиктанта обнародовали 28 октября в 11:00 часов на Украинском радио.

Так, вы сейчас можете проверить, допустили ли вы ошибки при написании.

Радиодиктант – 2024: правильный текст диктанта

Магія голосу (укр.)

Спочатку був "брехунець". З нього починався день: клац! – і пронизливе рокотання перших тактів "Реве та стогне…", а за ним примусово-бадьоре "Говорить Київ!" давали знак, що з-під теплої ковдри хоч-не-хоч пора вилізати.

Діти люблять чутися в гурті. Було приємно думати, що цієї миті по країні мільйони дітей так само збираються до школи, а їхні тати-мами – на працю, і всіх нас об’єднує голос із радіо. Людський голос – то взагалі матерія магічна, в нього можна закохатись, навіть не бачивши носія. "Оксано, Оксано, я чую твій голос, то вітер мені з України приніс", – під це танґо й досі танцюють на весіллях, не підозрюючи, що це фольклор засланчий, гулагівський – не до коханої дівчини звернений, а до легендарної співачки Оксани Петрусенко, чий спів у сталінські роки Всесоюзне радіо доносило і в сибірську пущу.

А в 1960-1980-ті, коли єдиною дозволеною формою патріотизму було вболівання за київське "Динамо", Україна була закохана в голоси футбольних коментаторів. Їх упізнавали з півслова, в їхніх модуляціях ловили, мов ковток свіжого повітря, солідарність зі "своїми" і обурення привілеями москвичів, котрим безсоромно підсуджували судді у вирішальних матчах. Аж дивно, яке багатство сенсів здатен виражати людський голос самою лиш інтонацією!

Згодом телевізор притупив нам на те слух.

Та, попри всі зміни технологій, от уже сто років Україна звучить в ефірі планети власним голосом. І нашого голосу більше нікому й ніколи не вимкнути й не заглушити.

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