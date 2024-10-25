Его проводят ко Дню украинской письменности и языка, который отмечают 27 октября. В этом году Радиодиктант проходит 25-й раз подряд, отмечает Образование 24.
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В Украине начался Радиодиктант – 2024
Автором текста Радиодиктанта национального единства – 2024 является известная украинская писательница Оксана Забужко. Он называется "Магия голоса". Читает текст поэт, а ныне военный, Павел Вышебаба.
К флешмобу традиционно присоединяется немало украинцев и любителей украинского языка по всему миру. Языковой омбудсмен Тарас Креминь прогнозировал рекордное количество участников 25-го Радиодиктанта национального единства в 2024 году, ожидая не менее миллиона участников.
Обратите внимание! Участников флешмоба просят сделать фото и видео во время написания Радиодиктанта и опубликовать в социальных сетях с хештегами #пишеморазом, #радиодиктант2024.
Видеотрансляция Радиодиктанта – 2024
Интересно! Цель радиодиктанта – объединить как можно больше людей вокруг Украины во всем мире. Он призван не проверять грамотность участников всеукраинского флешмоба, а написать Радиодиктант национального единства – 2024 вместе с тысячами людей по всему миру.
Куда присылать текст на проверку
- прислать текст Радиодиктанта бумажным письмом можно по адресу: 01001 м. Киев, ул. Крещатик, 26.важно, чтобы на штемпеле была дата не позднее 27 октября;
- сфотографировать / отсканировать написанный текст (в формате .jpg,.png,.jpeg,.tiff,.pdf) и отправить его до 11:00 28 октября на адрес rd@suspilne.media.
Когда обнародуют правильный текст
В понедельник, 28 октября, в 11:00 на сайте Украинского Радио и сайте Суспільное Культура обнародуют текст Радиодиктанта национального единства.