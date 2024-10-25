Его проводят ко Дню украинской письменности и языка, который отмечают 27 октября. В этом году Радиодиктант проходит 25-й раз подряд, отмечает Образование 24.

Смотрите также Оксана Забужко рассекретила название текста Радиодиктанта – 2024

В Украине начался Радиодиктант – 2024

Автором текста Радиодиктанта национального единства – 2024 является известная украинская писательница Оксана Забужко. Он называется "Магия голоса". Читает текст поэт, а ныне военный, Павел Вышебаба.

К флешмобу традиционно присоединяется немало украинцев и любителей украинского языка по всему миру. Языковой омбудсмен Тарас Креминь прогнозировал рекордное количество участников 25-го Радиодиктанта национального единства в 2024 году, ожидая не менее миллиона участников.

Обратите внимание! Участников флешмоба просят сделать фото и видео во время написания Радиодиктанта и опубликовать в социальных сетях с хештегами #пишеморазом, #радиодиктант2024.

Видеотрансляция Радиодиктанта – 2024

Интересно! Цель радиодиктанта – объединить как можно больше людей вокруг Украины во всем мире. Он призван не проверять грамотность участников всеукраинского флешмоба, а написать Радиодиктант национального единства – 2024 вместе с тысячами людей по всему миру.

Куда присылать текст на проверку

прислать текст Радиодиктанта бумажным письмом можно по адресу: 01001 м. Киев, ул. Крещатик, 26. важно, чтобы на штемпеле была дата не позднее 27 октября ;

важно, чтобы на штемпеле была дата ; сфотографировать / отсканировать написанный текст (в формате .jpg,.png,.jpeg,.tiff,.pdf) и отправить его до 11:00 28 октября на адрес rd@suspilne.media.

Когда обнародуют правильный текст

В понедельник, 28 октября, в 11:00 на сайте Украинского Радио и сайте Суспільное Культура обнародуют текст Радиодиктанта национального единства.