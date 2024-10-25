Його проводять до Дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня. Цьогоріч Радіодиктант відбувається 25-й раз поспіль, зазначає Освіта 24.

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В Україні розпочався Радіодиктант – 2024

Авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності – 2024 є відома українська письменниця Оксана Забужко. Він називається "Магія голосу". Читає текст поет, а нині військовий, Павло Вишебаба.

До флешмобу традиційно долучається чимало українців та любителів української мови по всьому світові. Мовний омбудсмен Тарас Кремінь прогнозував рекордну кількість учасників 25-го Радіодиктанту національної єдності у 2024 році, очікуючи не менше мільйона учасників.

Зверніть увагу! Учасників флешмобу просять зробити фото та відео під час написання Радіодиктанту та опублікувати у соціальних мережах із гештегами #пишеморазом, #радіодиктант2024.

Відеотрансляція Радіодиктанту – 2024

Цікаво! Мета Радіодиктанту – об'єднати якомога більше людей навколо України в усьому світі. Він покликаний не перевіряти грамотність учасників всеукраїнського флешмобу, а написати Радіодиктант національної єдності – 2024 разом із тисячами людей по всьому світу.

Куди надсилати текст на перевірку

надіслати текст Радіодиктанту паперовим листом можна за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26 . Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 27 жовтня ;

. Важливо, щоб на штемпелі була дата ; сфотографувати / відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 28 жовтня на адресу rd@suspilne.media.

Коли оприлюднять правильний текст

У понеділок, 28 жовтня, об 11:00 на сайті Українського Радіо та сайті Суспільне Культура оприлюднять текст Радіодиктанту національної єдності.