Про це Тарас Кремінь сказав в ефірі радіо "Київ 98 FM". Зазначимо Радіодиктант національної єдності відбудеться 25 жовтня – напередодні Дня української писемності та мови.

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Мовний омбудсмен очікує на рекорд під час Радіодиктанту – 2024

Уповноважений заявив, що цьогоріч очікують, що учасниками флешмобу стануть не лише громадяни України, а й українці, які за кордоном, дипломати та високопосадовці.

Я думаю, і справді буде рекорд. Я очікую, що не менше мільйона учасників долучиться до його написання,

– заявив Кремінь.

І додав, що буде можливість долучитися українській діаспорі, яка живе за іншим часовим виміром.

Ми, звичайно, очікуємо на традиційно величезну активність дипломатів, прем'єрів, президентів європейських і світових держав, які саме у цей день долучаються до цієї великої популярної і необхідної акції, пишучи цей диктант,

– додав Кремінь.

Уповноважений зазначив, що вже 28 жовтня можна бути підбити перші підсумки і дізнатися, скільки людей написали диктант, відправили на перевірку та інші подробиці.

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Чому Радіодиктант такий важливий

Уповноважений також підкреслив, що Радіодиктант національної єдності є одним із ключових проєктів, що демонструє єдність українців у захисті своєї мови, культури та національних інтересів.

Радіодиктант є одним із визначальних проєктів, якими ми говоримо всьому світу і про важливість Дня української писемності і про важливість утвердження української мови. Це і про наші традиції, і про нашу єдність, і один із складників реалізації державної мовної програми,

– резюмував мовний омбудсмен.

Цікаво! Авторкою тексту Радіодиктанту у 2024 році є письменниця Оксана Забужко. Читатиме його військовий та поет Павло Вишебаба.

Раніше ми повідомляли, де дивитися і слухати Радіодиктант цьогоріч. Про це читайте за посиланням.