Цьогоріч авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності — 2024 є письменниця Оксана Забужко. Читатиме Радіодиктант поет, нині військовий, Павло Вишебаба. Про це в ефірі Українського радіо розповіли керівник проєкту "Радіодиктант національної єдності" Дмитро Хоркін та Юлія Шелудько, координаторка радіодиктанту і виконавча продюсерка Українського Радіо.

Читайте Відома дата Радіодиктанту національної єдності у 2024 році

Назвали автора та читця Радіодиктанту – 2024

Оксана Забужко – українська письменниця та есеїстка. Найвідоміші твори: "Музей покинутих секретів" (2009), "Польові дослідження з українського сексу" (1996). Лауреатка багатьох премій, зокрема Національної премії України імені Тараса Шевченка (2019), Літературної премії Центральної та Східної Європи "Анґелус" (2013), "Книги року BBC" (2020). Її книги та статті перекладено понад 20 мовами.

Павло Вишебаба – військовий, поет, музикант та громадський діяч. Мобілізувався до лав ЗСУ з початком повномасштабного російського вторгнення. Автор книги віршів "Тільки не пиши мені про війну", виданої у 2022 році.

Уже втретє українці пишуть Радіодиктант під час повномасштабного вторгнення: в укриттях, школах, університетах, на роботі, навіть на фронті. Ми хочемо, щоб усі, хто може знайти безпечне місце, долучились до сотень тисяч людей у всьому світі під час написання Радіодиктанту,

– зазначила Шелудько.

Коли і де слухати радіодиктант

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться у п'ятницю, 25 жовтня об 11:00 – до Дня української писемності та мови.

Радіодиктант транслюють на всіх платформах Суспільного: телебаченні, радіо та диджиталі:

на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;

наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура;

на YouTube-каналі Українського Радіо;

на Facebook-сторінках Суспільного.

Традиційно найактивнішими учасниками флешмобу є школярі, студенти й викладачі закладів освіти, проте щороку Радіодиктант пишуть люди різного віку та найрізноманітніших професій.

ЦІкаво! Торік авторкою диктанту була письменниця Катерина Калитко. Читав його актор Олексій Гнатковський.

Тоді до диктанту долучилися понад пів мільйона людей. Близько 20 тисяч листів надійшло на перевірку, а переможцями стали семеро учасників.