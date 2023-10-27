Текст називався "Дороги України". Як українці писали Радіодиктант цьогоріч і що кажуть, розповідає Освіта 24.

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Як українці писали Радіодиктант 2023

Авторкою тексту у 2023 році є українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко.

Читав його актор театру та кіно Олексій Гнатковський, відомий за роллю Івана Довбуша у фільмі "Довбуш".

Українці писали Радіодиктант у цьому році у різних місцях: удома, на роботі, у школі, на фронті, в укритті, на березі річки, за кордоном. При цьому поділилися красномовними фотографіями і відео. І навіть мемами.

Відомий український режисер, який, власне, є режисером популярного українського фільму "Довбуш", поділився враженнями від Радіодиктанту та доволі колоритно пожартував з "Івана Довбуша".

Дивлюсь зараз у вікні текст диктанту національної єдності. Хлопці на капотах писали, не міг фоткать, бо там нізя. Дивувалися, як ти звичайною українською балакать вивчивси. Від усіх тобі вітання,

– написав Санін.

Український актор Олексій Тритенко також долучився до написання Радіодиктанту. Каже: писати було надзвичайно складно.

Так швидко я не писав вже рочків 15. Я дуже повільно писав, наздоганяв рядки,

– заявив він.

Писав Радіодиктант – 2023 ще один український актор – екміністр культури України Євген Нищук.

"Дороги України. Переплутані нитки любові"… посічені обстрілами, заплутані з-поміж хат, вкриті скелетами згорілої ворожої техніки.. але, водночас, такі рідні та теплі дороги ДОДОМУ..,

– підписав він фото.

А от Наталія Михайленко писала диктант на березі річки.

Звичайно, долучилися до написання Радіодиктанту і учні та педагоги різних навчальних закладів України – навіть попри те, що у багатьох зараз тривають осінні канікули.

Чому українці жартують з Олексія Гнатковського

Українці, які писали сьогодні Радіодиктант, кажуть: Олексій Гнатковський гарно читав текст, орфографічних помилок можливо було не допустити.

При цьому жартують, що "пальці відмерли на половині тексту через швидкість читання", а "Гнатковського в етері покусав швидкісний Андрухович".

Олексій Гнатковський натомість у соцмережі напередодні флешмобу розмістив жартівливе відео. Він навмисне спотворив свою дикцію і запросив усіх долучатися до написання Радіодиктанту

Як відбувався Радіодиктант цьогоріч та що кажуть учасники, читайте за посиланням.