До нього долучилися мільйони українців як у межах нашої держави, так і за кордоном. Освіта 24 розповідає, як відбувався Радіодиктант і що кажуть його учасники.

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Що відомо про Радіодиктант – 2023

Цього року Радіодиктант вперше відбувався 27 жовтня через зміну календаря.

Авторкою тексту у 2023 році є українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко.

Читав його актор театру та кіно Олексій Гнатковський, відомий за роллю Івана Довбуша у фільмі "Довбуш".

Текст називається "Дороги України".

Відеотрансляція Радіодиктанту – 2023

Українців при цьому просили зробити фото та відео того, як вони пишуть Радіодиктант, та опублікувати у соціальних мережах із хештегом #пишеморазом.

Зауважимо, торік було аж 20 переможців.

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Як українці писали Радіодиктант – 2023

Українці масово долучилися до флешмобу на всіх континентах. Писали текст на роботі, вдома, в укритті, на фронті, за кордоном. Що цікаво, написати Радіодиктант могли навіть пасажири 7-ми поїздів Інтерсіті+, будучи у дорозі.

Учитель української мови та літератури, переможець Global Teacher Prize Ukraine 2021 Артур Пройдаков, який потрапив до десятки найкращих вчителів світу за версією премії Global Teacher Prize, також зі своїми учнями долучився до написання Радіодиктанту у 2023 році.

Дуже добре, що ця традиція жива і актуальна. Можливо, припущуся 1 – 2 помилок. Але це не найголовніше – важливо долучитися дл ініціативи,

– наголосив він.

11-класник Артем каже: текст був цікавий та життєвий, середньої важкості.

Коли оприлюднять текст

Текст Радіодиктанту оприлюднять 30 жовтня об 11:00 на сайті Українського радіо та Суспільного Культура.

Читайте Радіодиктант-2023: як називатиметься текст і коли його оприлюднять

Куди надіслати Радіодиктант на перевірку

Диктанти на перевірку варто надіслати поштою або на e-mail:

паперові листи – на адресу Київ, 01001, вул. Хрещатик, 26; важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 29 жовтня.

можна сфотографувати чи відсканувати текст і надіслати його на rd@suspilne.media до 11:00 30 жовтня.