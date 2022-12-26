Імена переможців 26 грудня в ефірі Українського радіо назвала виконавча продюсерка Українського радіо, координаторка Радіодиктанту національної єдності Юлія Шелудько. Загалом тріумфаторів 20.

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Оголосили переможців радіодиктанту – 2022

Серед переможців у 2022 році – двоє українських школярів (7 і 10 клас), харків'янка, яка тимчасово перебуває в Німеччині, жителька тимчасово окупованої території Луганщини та переможниці минулорічного радіодиктанту.

Що цікаво: п'ятеро переможців допустили в тексті лише одну помилку, п'ятнадцятеро – дві.

Повний список переможців радіодиктанту – 2022

  • Галина Шура;
  • Христина Гоянюк;
  • Роман Гладик;
  • Володимир Тесленко;
  • Анна Гурська;
  • Леся Бойко;
  • Юлія Туманцева;
  • Тетяна Павлик;
  • Тетяна Остаповець;
  • Поліна Іванова;
  • Марія Бесараб;
  • Ольга Дерман;
  • Катерина Малікова;
  • Лілея Титаренко;
  • Каміла Тушинська;
  • Поліна Жученкова;
  • Єгор Берест;
  • Володимир Яслик;
  • Дар'я Верба;
  • Аліна Кожуховська.

Кількість листів та географія адресантів вражає

У 2022 році на перевірку тексту Радіодиктанту українці надіслали понад 30 тисяч електронних листів і майже 10 тисяч паперових. У багатьох листах було по декілька текстів диктантів.

Листи надсилали з усіх куточків України, включно з тимчасово окупованими територіями. Також з понад двох десятків інших країн:

  • Польщі;
  • Швейцарії;
  • Португалії;
  • Німеччини;
  • Великої Британії;
  • Словенії;
  • Чехії;
  • Франції;
  • Казахстану;
  • Грузії;
  • Молдови;
  • Нідерландів;
  • Іспанії;
  • Індії;
  • Норвегії;
  • Італії;
  • Ірландії;
  • Лаосу;
  • Австрії;
  • Ізраїлю;
  • Об'єднаних Арабських Еміратів;
  • Канади;
  • США.

П'ять робіт були написані шрифтом Брайля.

Організатори кажуть, що географія цьогорічного радіодиктанту дійсно вражає. Як і те, як українці об'єдналися навколо написання тексту.

До слова, листи з текстами перевіряли представники вчительської спільноти EdCamp Ukraine – руху відповідального вчительства.

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Що відомо про Радіодиктант національної єдності – 2022

  • Радіодиктант національної єдності – 2022 відбувся 9 листопада об 11:00 годин за київським часом.
  • Авторкою тексту цьогорічного тексту стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик. Читала його акторка театру та кіно, Герой України Ада Роговцева.
  • Радіодиктант звучав по всій країні на хвилях Українського радіо та Радіо Культура.
  • Водночас флешмоб укотре вийшов за межі радіоформату. Його наживо транслювали на телеканалах та діджитал-платформах Суспільного мовлення.
  • До слова, написання Радіодиктанту – 2022 адаптували до умов воєнного часу. Також у різних країнах світу облаштовували студії для написання диктанту для вимушених переселенців та українців, які живуть за кордоном.
  • Цього року з міркувань безпеки не організовували великі локації для охочих написати радіодиктант. Але зробили невеличкі локації в різних точках України і відразу – у бомбосховищах. Таким чином убезпечили людей, які долучаться. Але їх насправді небагато.
  • Організатори радіодиктанту наголосили: багато з тих, хто писали цей диктант, не стримували сліз.
  • Після того, як Ада Роговцева прочитала текст радіодиктанту, ведучий Роман Коляда не зміг стримати сліз. Річ у тому, що текст радіодиктанту – 2022 називався "Твій дім". Він про омріяну домівку кожного, яка під час війни перетворилася на фортецю. Натомість будинок Коляди під час повномасштабного вторгнення повністю знищили росіяни.
  • Українці писали диктант національної єдності і на фронті, і в умовах, коли зникає електроенергія, і під час повітряної тривоги.
  • Авторка цьогорічного радіодиктанту Ірина Цілик зізналася, що отримує нескінченну хвилю відгуків після того, як радіодиктант завершився.
  • До слова, багато хто не розчув назву на початку. Таким чином у багатьох вийшла спільна помилка.
  • Також українці встановили рекорд під час написання радіодиктанту.