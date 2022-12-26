Імена переможців 26 грудня в ефірі Українського радіо назвала виконавча продюсерка Українського радіо, координаторка Радіодиктанту національної єдності Юлія Шелудько. Загалом тріумфаторів 20.
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Оголосили переможців радіодиктанту – 2022
Серед переможців у 2022 році – двоє українських школярів (7 і 10 клас), харків'янка, яка тимчасово перебуває в Німеччині, жителька тимчасово окупованої території Луганщини та переможниці минулорічного радіодиктанту.
Що цікаво: п'ятеро переможців допустили в тексті лише одну помилку, п'ятнадцятеро – дві.
Повний список переможців радіодиктанту – 2022
- Галина Шура;
- Христина Гоянюк;
- Роман Гладик;
- Володимир Тесленко;
- Анна Гурська;
- Леся Бойко;
- Юлія Туманцева;
- Тетяна Павлик;
- Тетяна Остаповець;
- Поліна Іванова;
- Марія Бесараб;
- Ольга Дерман;
- Катерина Малікова;
- Лілея Титаренко;
- Каміла Тушинська;
- Поліна Жученкова;
- Єгор Берест;
- Володимир Яслик;
- Дар'я Верба;
- Аліна Кожуховська.
Кількість листів та географія адресантів вражає
У 2022 році на перевірку тексту Радіодиктанту українці надіслали понад 30 тисяч електронних листів і майже 10 тисяч паперових. У багатьох листах було по декілька текстів диктантів.
Листи надсилали з усіх куточків України, включно з тимчасово окупованими територіями. Також з понад двох десятків інших країн:
- Польщі;
- Швейцарії;
- Португалії;
- Німеччини;
- Великої Британії;
- Словенії;
- Чехії;
- Франції;
- Казахстану;
- Грузії;
- Молдови;
- Нідерландів;
- Іспанії;
- Індії;
- Норвегії;
- Італії;
- Ірландії;
- Лаосу;
- Австрії;
- Ізраїлю;
- Об'єднаних Арабських Еміратів;
- Канади;
- США.
П'ять робіт були написані шрифтом Брайля.
Організатори кажуть, що географія цьогорічного радіодиктанту дійсно вражає. Як і те, як українці об'єдналися навколо написання тексту.
До слова, листи з текстами перевіряли представники вчительської спільноти EdCamp Ukraine – руху відповідального вчительства.
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Що відомо про Радіодиктант національної єдності – 2022
- Радіодиктант національної єдності – 2022 відбувся 9 листопада об 11:00 годин за київським часом.
- Авторкою тексту цьогорічного тексту стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик. Читала його акторка театру та кіно, Герой України Ада Роговцева.
- Радіодиктант звучав по всій країні на хвилях Українського радіо та Радіо Культура.
- Водночас флешмоб укотре вийшов за межі радіоформату. Його наживо транслювали на телеканалах та діджитал-платформах Суспільного мовлення.
- До слова, написання Радіодиктанту – 2022 адаптували до умов воєнного часу. Також у різних країнах світу облаштовували студії для написання диктанту для вимушених переселенців та українців, які живуть за кордоном.
- Цього року з міркувань безпеки не організовували великі локації для охочих написати радіодиктант. Але зробили невеличкі локації в різних точках України і відразу – у бомбосховищах. Таким чином убезпечили людей, які долучаться. Але їх насправді небагато.
- Організатори радіодиктанту наголосили: багато з тих, хто писали цей диктант, не стримували сліз.
- Після того, як Ада Роговцева прочитала текст радіодиктанту, ведучий Роман Коляда не зміг стримати сліз. Річ у тому, що текст радіодиктанту – 2022 називався "Твій дім". Він про омріяну домівку кожного, яка під час війни перетворилася на фортецю. Натомість будинок Коляди під час повномасштабного вторгнення повністю знищили росіяни.
- Українці писали диктант національної єдності і на фронті, і в умовах, коли зникає електроенергія, і під час повітряної тривоги.
- Авторка цьогорічного радіодиктанту Ірина Цілик зізналася, що отримує нескінченну хвилю відгуків після того, як радіодиктант завершився.
- До слова, багато хто не розчув назву на початку. Таким чином у багатьох вийшла спільна помилка.
- Також українці встановили рекорд під час написання радіодиктанту.