Авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик. Читала його народна артистка, Герой України Ада Роговцева.

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Де лунав радіодиктант національної єдності – 2022

Радіодиктант – 2022 стартував 9 листопада об 11:00 годині за київським часом. Його можна було почути та побачити на таких платформах:

Дивіться відеотрансляцію радіодиктанту – 2022

Радіодиктант – 2022: правильний текст диктанту

Правильний текст диктанту оприлюднили 11 листопада об 11:00 годині на Українському радіо.

Тут ви зможете перевірити, чи допустили помилки під час написання радіодиктанту.

Твій дім

Розкажи мені про свій дім. Той, що пам’ятає твої перші хиткі кроки і береже щорічні зарубки часу, залишені рукою матері на одвірку.

Розкажи про його запах – теплий сонний дух книжкових полиць, побитого шашелем креденса, жовтого супу з терпкою петрушкою. Або, може, навпаки – бадьорі пахощі фарби, лаку, новизни; як же довго, чи не пів життя мріялося про власний дім!

Розкажи про його скрипи і шерехи, тіні й залиті світлом кімнати, безтурботний сміх або надтріснуті голоси, які зненацька напівголосно заговорили про те, що, ймовірно, більше нічого не буде як раніше.

Насуплений, пошрамований, із заклеєними навхрест шибками, твій дім, беззахисний під час великої біди, тепер щосили намагається бути фортецею: десь у його нутрощах - у темному, незатишному підвалі - часто ховаються від обстрілів люди і домашні звірі.

А деколи дім здатен уміститися до розмірів валізи. Всі ми тепер, мов ті равлики, знаємо ціну великих переселень.

Та головне – це місце сили і пам’яті роду. З нього черпали снагу твої попередники, перемелені жорнами темних часів, – війнами, репресіями, боротьбою з двоголовою гідрою. Їх ламали, а вони билися за право вижити й зберегти в собі свій дім. От як і ми тепер.

Я точно знаю, він вистоїть, виборсається, дочекається твого схвильованого вигуку: "Я вдома!". А ти про все-все мені розкажеш.

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Що відомо про Радіодиктант національної єдності – 2022

Радіодиктант національної єдності – 2022 відбувся 9 листопада об 11:00 годин за київським часом.

Авторкою тексту цьогорічного тексту стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик. Читала його акторка театру та кіно, Герой України Ада Роговцева.

Радіодиктант звучав по всій країні на хвилях Українського радіо та Радіо Культура.

Водночас флешмоб укотре вийшов за межі радіоформату. Його наживо транслювали на телеканалах та діджитал-платформах Суспільного мовлення.

До слова, написання Радіодиктанту-2022 адаптували до умов воєнного часу. Також у різних країнах світу будуть облаштовані студії для написання диктанту для вимушених переселенців та українців, які живуть за кордоном.

Цього року з міркувань безпеки не організовували великі локації для охочих написати радіодиктант. Але зробили невеличкі локації в різних точках України і відразу – у бомбосховищах. Таким чином убезпечили людей, які долучаться. Але їх насправді небагато.

Організатори радіодиктанту наголосили: багато з тих, хто писали цей диктант, не стримували сліз.

Після того, як Ада Роговцева прочитала текст радіодиктанту, ведучий Роман Коляда не зміг стримати сліз. Річ у тому, що текст радіодиктанту 2022 називався "Твій дім". Він про омріяну домівку кожного, яка під час війни перетворилася на фортецю. Натомість будинок Коляди під час повномасштабного вторгнення повністю знищили росіяни.

Українці писали диктант національної єдності і на фронті, і в умовах, коли зникає електроенергія, і під час повітряної тривоги.

Авторка цьогорічного радіодиктанту Ірина Цілик зізналася, що отримує нескінченну хвилю відгуків після того, як радіодиктант завершився.

До слова, багато хто не розчув назву на початку. Таким чином у багатьох вийшла спільна помилка.

Також українці встановили рекорд під час написання радіодиктанту.