Текст читала акторка театру та кіно, Герой України Ада Роговцева. "Твій дім" – це про омріяну домівку кожного, яка під час війни перетворилася на фортецю, передає 24 канал.
До речі Знищили окупанти: ведучий радіодиктанту не стримав сліз після щемливого тексту про дім
Авторкою диктанту стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик.
"Дві Діми"
Так, дехто розчув іншу назву тексту й спочатку написав "Дві Діми". Виявилось, що таку помилку допустила не одна людина. Українці традиційно посміялись з цього в мережі.
Яка назва диктанту була насправді / Фото з твітера
"Твій дім" чи "Два діми"
Спільна помилка під час диктанту / Фото з твітера
Диктант розчулив кожного
Після прочитання тексту ведучий Роман Коляда не зміг стримати сліз. Річ у тім, що його будинок зруйнували росіяни. На жаль, така історія знайома багатьом українцям. Користувачі мережі зізнались, що теж плакали, коли писали.
У твітері розповідають, що в школі плакали через диктант, бо вчителі перевіряли роботи перед тобою. Цього року сльози з інших причин, і вони значно важчі.