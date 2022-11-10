Текст читала акторка театру та кіно, Герой України Ада Роговцева. "Твій дім" – це про омріяну домівку кожного, яка під час війни перетворилася на фортецю, передає 24 канал.

До речі Знищили окупанти: ведучий радіодиктанту не стримав сліз після щемливого тексту про дім

Авторкою диктанту стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик.

"Дві Діми"

Так, дехто розчув іншу назву тексту й спочатку написав "Дві Діми". Виявилось, що таку помилку допустила не одна людина. Українці традиційно посміялись з цього в мережі.



Яка назва диктанту була насправді / Фото з твітера



"Твій дім" чи "Два діми"



Спільна помилка під час диктанту / Фото з твітера

Диктант розчулив кожного

Після прочитання тексту ведучий Роман Коляда не зміг стримати сліз. Річ у тім, що його будинок зруйнували росіяни. На жаль, така історія знайома багатьом українцям. Користувачі мережі зізнались, що теж плакали, коли писали.

У твітері розповідають, що в школі плакали через диктант, бо вчителі перевіряли роботи перед тобою. Цього року сльози з інших причин, і вони значно важчі.