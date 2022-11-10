Текст читала актриса театра и кино, Герой Украины Ада Роговцева. "Твій дім" – это о желаемом доме каждого, который во время войны превратился в крепость, передает 24 канал.
Кстати Уничтожили оккупанты: ведущий радиодиктанта не сдержал слез после щемящего текста о доме
Автором диктанта стала украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕН Ирина Целик.
"Дві Діми"
Так, некоторые услышали другое название текста и сначала написал "Дві Діми". Оказалось, что такую ошибку допустил не один человек. Украинцы традиционно посмеялись над этим в сети.
Какое название диктанта было на самом деле?
"Твій дім" или "Дві Діми"
Общая ошибка во время диктанта / Фото с твиттера
Диктант растрогал каждого
После прочтения текста ведущий Роман Коляда не смог сдержать слез. Дело в том, что его дом был разрушен русскими. К сожалению, такая история знакома многим украинцам. Пользователи сети признались, что тоже плакали, когда писали.
В твиттере рассказывают, что в школе плакали из-за диктанта, потому что учителя проверяли работы перед тобой. В этом году слезы по другим причинам, и они гораздо тяжелее.