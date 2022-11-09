Авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик. Читала його акторка театру та кіно, Герой України Ада Роговцева.

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Ведучий Роман Коляда не стримав сліз

Після того, як Ада Роговцева прочитала текст радіодиктанту, ведучий Роман Коляда не зміг стримати сліз. Річ у тому, що текст радіодиктанту 2022 називався "Твій дім". Він про омріяну домівку кожного, яка під час війни перетворилася на фортецю. Натомість будинок Коляди під час повномасштабного вторгнення повністю знищили росіяни.

Я ще протримаюся 20 хвилин, а потім піду пореву,

– зізнався ведучий, витираючи сльозу.

Роман Коляда не стримав сліз після завершення радіодиктанту: дивіться відео з 40 хвилини

Його підтримала колега, тележурналістка Інна Москвіна. Вона зізналася, що її будинок на Київщині також постраждав через російську навалу.

Ромо, я теж розчулена. Твій дім, я знаю, повністю зруйнований, а мій саме такий, як у тексті: "Пошрамований і беззахисний під час великої біди,

– розповіла Інна.

Де лунав радіодиктант національної єдності – 2022

Радіодиктант – 2022 стартував 9 листопада об 11:00 годині за київським часом. Його можна було почути та побачити на таких платформах:

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