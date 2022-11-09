Авторкою тексту цьогорічного Радіодиктанту національної єдності стала українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик. Читала його акторка театру та кіно, Герой України Ада Роговцева.
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Ведучий Роман Коляда не стримав сліз
Після того, як Ада Роговцева прочитала текст радіодиктанту, ведучий Роман Коляда не зміг стримати сліз. Річ у тому, що текст радіодиктанту 2022 називався "Твій дім". Він про омріяну домівку кожного, яка під час війни перетворилася на фортецю. Натомість будинок Коляди під час повномасштабного вторгнення повністю знищили росіяни.
Я ще протримаюся 20 хвилин, а потім піду пореву,
– зізнався ведучий, витираючи сльозу.
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Його підтримала колега, тележурналістка Інна Москвіна. Вона зізналася, що її будинок на Київщині також постраждав через російську навалу.
Ромо, я теж розчулена. Твій дім, я знаю, повністю зруйнований, а мій саме такий, як у тексті: "Пошрамований і беззахисний під час великої біди,
– розповіла Інна.
Де лунав радіодиктант національної єдності – 2022
Радіодиктант – 2022 стартував 9 листопада об 11:00 годині за київським часом. Його можна було почути та побачити на таких платформах:
- Українське радіо та Радіо Культура;
- зайти на сайт Українського радіо;
- увімкнути телеканал Суспільне Культура;
- зайти на фейсбук-сторінку Суспільного та ютуб-канали Українського Радіо та Суспільне Новини;
- у додатку suspilne.radio або Дія.
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Що відомо про Романа Коляду
Він – ведучий передачі "Сьогодні. Вдень".
Народився у 1976 році у Києві.
До 1992 року жив і навчався у селі Коржі Баришівського району Київської області.
У 1992 році вступив до Київської консерваторії, а в 1997 році закінчив її вже як Національну музичну Академію імені Чайковського.
У 1995 – 1996 роках студентом попрацював на УТ-1.
У 1997 році почалося життя у шлюбі і робота на радіо. І те й інше триває досі.
Видав чотири альбоми авторської фортепіанної музики і п'ять збірок віршів. У медіасфері був помічений на студії "Майдан" радіо "Голос Києва", "Радіо-Ера" FM. З 2010 до 2016 року – ведучий радіопроєкту "Український вимір".
Кінець першого і початок нового десятиліття ХХІ століття ознаменувався для нього висвяченням у сан диякона.
Джерело: Українське радіо