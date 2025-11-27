Сьогодні, 27 листопада, оголосили переможців диктанту. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Хто став переможцем Радіодиктанту – 2025?
Загалом на перевірку учасники надіслали понад 11 200 текстів. Більшість – електронною поштою. Є і паперові листи, які, зокрема, надіслали з Італії, США та Бельгії.
Електронні листи надіслали цьогоріч з 38 країн. Зокрема таких як Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Швейцарія, Швеція, Шотландія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Грузія, Молдова, Німеччина, Норвегія, Естонія, Литва, Ізраїль, Ірландія, Велика Британія, Іспанія, Італія, Йорданія, Бразилія, Канада, США, Кіпр, Китай, Мальта, ОАЕ, ПАР, Туреччина, Японія, Південна Корея.
Жодної помилки не припустились у тексті шестеро людей:
Голошивець Аліна;
Данилюк Альона;
Семенов Євгеній;
Сидорук Ольга;
Шура Галина;
Щербина Дмитро.
З однією помилкою текст написали 11 осіб:
Бойко Наталія;
Бондар Андрій;
Войлокова Анжеліка;
Гончарова Діана;
Зубрицька Ірина;
Купрійчук Ганна;
Левченко Оксана;
Мисишин Руслана;
Паламарчук Світлана;
Тесленко Володимир;
Халявка Дарина.
Нагадаємо, що торік без жодної помилки текст диктанту написала Христина Гоянюк зі Львова. Переможницю оголосили в ефірі Українського радіо.
Що відомо про Радіодиктант – 2025?
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цьогоріч відбувся 27 жовтня об 11:00 годині.
- Авторкою цьогорічного тексту Радіодиктанту стала письменниця Євгенія Кузнєцова.
- Читала текст акторка Наталія Сумська.
- Текст мав назву "Треба жити!".
- Радіодиктант транслювали на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі.
- Цьогоріч радіодиктант національної єдності транслювали жестовою мовою.
- Українці у соцмережі не приховували розчарування прочитанням тексту.
- Христина Гоянюк, переможниця Радіодиктанту 2024 року, також розкритикувала цьогорічний текст та його прочитання. Заявила, що текст "дурнуватий" і "недобре прочитаний".
- Авторка тексту Кузнєцова відповіла: "Це диктант національної єдності. Вас попереджали!".
- Сумська назвала цей Радіодиктант "уроком зі скоропису".
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.