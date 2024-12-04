Про це інформує 24 Канал з посиланням на прямий ефір Українського радіо. Вона багаторазова переможниця, яка щороку впродовж 25 років бере участь у написанні та не пропустила жодного Радіодиктанту.

Читайте Оприлюднили правильний текст Радіодиктанту – 2024 "Магія голосу"

Хто став переможцем Радіодиктанту – 2024

Однієї помилки у тексті диктанту не припустився ніхто. А от всього двох помилок припустилися кілька учасників:

  • Тімічева Наталя;
  • Бондар Андрій (учитель української мови та інформатики Крушинської гімназії Глевахівської селищної ради Київської області);
  • Перещ Юлія (з Остерського ліцею №1 Остерської міської ради Чернігівської обл.);
  • Крячко Дарина;
  • Рубежанська Наталія.

Кординаторка Радіодиктанту Юлія Шелудько, що учасники диктанту часто надсилали листи з текстами, додаючи слова подяки, захоплення як самим текстом, так і читцем.

Багато листів отримали із небезпечних зон, зокрема: Покровська, Сум, смт Черкаського (Донецька обл.), Костянтинівки (Донецька обл.), Лиману (Луганська обл.), Херсону, Слов'янська, Луганська, Дружківки (Донецька обл.), Краматорська,
– зауважила Шелудько.

І повідомила, що найстаршому учаснику Радіодиктанту 2024 – 99 років, а двом наймолодшим – по 7.

Загалом на перевірку надійшло понад 10 тисяч текстів. Більшість – електронною поштою. При цьому з-понад 30 країн.

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Що відомо про Радіодиктант – 2024

  • Українці писали диктант у різних містах та країнах.
  • Долучилися до написання диктанту також і представники української діаспори, зокрема, у Німеччині, Хорватії, ОАЕ та в інших країнах світу.
  • Авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності – 2024 стала письменниця Оксана Забужко.
  • Текст має назву "Магія голосу".
  • Читав його поет, нині військовий, Павло Вишебаба.
  • Сам Радіодиктант в Україні цьогоріч відбувався під звук повітряної тривоги.
  • Окремі з цікавих слів та фраз, які могли у вас викликати труднощі під час написання, ви можете перевірити вже зараз.
  • Зокрема, дізнатися, що таке "брехунець", який прописала у тексті Оксана Забужко.
  • Текст цьогорічного диктанту можна знайти за посиланням.