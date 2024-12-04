Про це інформує 24 Канал з посиланням на прямий ефір Українського радіо. Вона багаторазова переможниця, яка щороку впродовж 25 років бере участь у написанні та не пропустила жодного Радіодиктанту.
Читайте Оприлюднили правильний текст Радіодиктанту – 2024 "Магія голосу"
Хто став переможцем Радіодиктанту – 2024
Однієї помилки у тексті диктанту не припустився ніхто. А от всього двох помилок припустилися кілька учасників:
- Тімічева Наталя;
- Бондар Андрій (учитель української мови та інформатики Крушинської гімназії Глевахівської селищної ради Київської області);
- Перещ Юлія (з Остерського ліцею №1 Остерської міської ради Чернігівської обл.);
- Крячко Дарина;
- Рубежанська Наталія.
Кординаторка Радіодиктанту Юлія Шелудько, що учасники диктанту часто надсилали листи з текстами, додаючи слова подяки, захоплення як самим текстом, так і читцем.
Багато листів отримали із небезпечних зон, зокрема: Покровська, Сум, смт Черкаського (Донецька обл.), Костянтинівки (Донецька обл.), Лиману (Луганська обл.), Херсону, Слов'янська, Луганська, Дружківки (Донецька обл.), Краматорська,
– зауважила Шелудько.
І повідомила, що найстаршому учаснику Радіодиктанту 2024 – 99 років, а двом наймолодшим – по 7.
Загалом на перевірку надійшло понад 10 тисяч текстів. Більшість – електронною поштою. При цьому з-понад 30 країн.
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Що відомо про Радіодиктант – 2024
- Українці писали диктант у різних містах та країнах.
- Долучилися до написання диктанту також і представники української діаспори, зокрема, у Німеччині, Хорватії, ОАЕ та в інших країнах світу.
- Авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності – 2024 стала письменниця Оксана Забужко.
- Текст має назву "Магія голосу".
- Читав його поет, нині військовий, Павло Вишебаба.
- Сам Радіодиктант в Україні цьогоріч відбувався під звук повітряної тривоги.
- Окремі з цікавих слів та фраз, які могли у вас викликати труднощі під час написання, ви можете перевірити вже зараз.
- Зокрема, дізнатися, що таке "брехунець", який прописала у тексті Оксана Забужко.
- Текст цьогорічного диктанту можна знайти за посиланням.