Тож усі охочі могли перевірити свій диктант на помилки. Текст написала відома українська письменниця Оксана Забужко, який назвала "Магія голосу".

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Які мовні труднощі були у тексті

Відома українська мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко в ефірі Українського радіо проаналізувала текст диктанту на складність.

Масенко при цьому каже, що текст не мав складної орфографії, було лише кілька слів, які б викликали труднощі.

Наприклад, слово "брехунець", яке варто було писати в лапках, оскільки "це таке сленгове слово, така номінація народна вже, то треба було так, неофіційно".

А "тати-мами" треба було писати через дефіс, адже це позначення всієї родини, батьків. І в це поняття можуть входити інші родичі.

Особливо складною Масенко назвала пунктуацію: "Синтаксис був забужківський". У тексті були і підрядні речення, і складнопідрядні, і пряма мова, і порівняльні звороти. Тому треба було використати всі розділові знаки: і двокрапку, і тире, і знаки оклику, і лапки.

При цьому мовознавиця каже, що Забужко з написанням тексту впоралася прекрасно.

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