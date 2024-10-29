Поэтому все желающие могли проверить свой диктант на ошибки. Текст написала известная украинская писательница Оксана Забужко, который назвала "Магия голоса".

Смотрите также Обнародовали правильный текст Радиодиктанта – 2024 "Магия голоса"

Какие языковые трудности были в тексте

Известный украинский языковед, доктор филологических наук Лариса Масенко в эфире Украинского радио проанализировала текст диктанта на сложность.

Масенко при этом говорит, что текст не имел сложной орфографии, было лишь несколько слов, которые бы вызвали трудности.

Например, слово "брехунець", которое стоило писать в кавычках, поскольку "это такое сленговое слово, такая номинация народная уже, то надо было так, неофициально".

А "тати-мами" надо было писать через дефис, ведь это обозначение всей семьи, родителей. И в это понятие могут входить другие родственники.

Особенно сложной Масенко назвала пунктуацию: "Синтаксис был забужковский". В тексте были и придаточные предложения, и сложноподчиненные, и прямая речь, и сравнительные обороты. Поэтому надо было использовать все знаки препинания: и двоеточие, и тире, и восклицательные знаки, и кавычки.

При этом языковед говорит, что Забужко с написанием текста справилась прекрасно.

Разбор текста Радиодиктанта – 2024: видео

Что известно о Радиодиктанте – 2024