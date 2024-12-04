Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на прямой эфир Украинского радио.

Кто стал победителем Радиодиктанта – 2024

Одной ошибки в тексте диктанта не допустил никто. А вот всего двух ошибок допустили несколько участников:

Тимичева Наталья;

Бондарь Андрей (учитель украинского языка и информатики Крушинской гимназии Глеваховского поселкового совета Киевской области);

Перещ Юлия (из Остерского лицея №1 Остерского городского совета Черниговской обл.);

Крячко Дарья;

Рубежанская Наталья.

Кординатор Радиодиктанта Юлия Шелудько, что участники диктанта часто присылали письма с текстами, добавляя слова благодарности, восхищения как самим текстом, так и чтецом.