В Радиодиктанте украинцы услышали колоритное слово "брехунец", которое начали живо обсуждать. У Суспильне культура рассказали, почему это устройство, с помощью которого мы и наши родные слушали радио, называли именно так

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Немного из истории появления радио в Украине

Первые звуки радио в тогдашней УССР прозвучали 16 ноября 1924 года еще на маломощных радиоволнах прозвучали слова:"Алло, алло, алло! Говорит Харьков, говорит Харьков, говорит Харьков!" (тогдашняя столица УССР), которое стало началом радиовещания Украинского Радио. Связан с этим событием и государственный праздник – День работников радио телевидения и связи. Его отмечают с 1994 года согласно Указу Президента Украины. Расширение радиосети началось с 1928 года. А с 1928 году начала появляться развернутая украинская радиосеть.

Что такое "брехунец" и почему именно так

В начале радиовещания оно звучало из приемников и громкоговорителей на электрических и телеграфных столбах. Советская промышленность не успевала удовлетворять потребности населения в приемниках и этот прибор считался роскошью. И даже премировали рабочих радиоприемником или проводкой проводного радио. Проводные радиоприемники получали сигнал, который могли передавать без электрификации, но во многих селах преобладало проводное радио, которое было едва ли не единственным источником получения информации.

А чтобы наполнить эфиры создали оркестры государственного радио и придумали радиопьесы, а впоследствии, в 1939 году, создали Радиотеатр.

Впоследствии, наполнение эфира стало новостным, конечно пропагандистским и часто пафосным – о неслыханных урожаях и надоях. Люди чувствовали, что информация с радио не является правдивой, поэтому передатчика проводного радио называли "брехунец" от слова "брехня", используя именно его саркастическую, но нежную и игривую форму.

Советское устройство "брехунец" / коллаж 24 Канала

Хотя трехканальный приемник-"брехунец" не имел большого доверия, он был почти на каждой кухне, и с ним связаны воспоминания о детстве или юности нескольких поколений украинцев. У кого-то музыка, утренняя зарядка, у кого-то новости или радиопьесы, а еще – детские сказки.

Летишь над Европой – учитывай, внизу люди. А нас здесь глушат, как рыбу в пруду. И не так самолетами, как бедламом в парламенте, бедламом всех этих выборов, бедламом в голове граждан. Кофе нормально не выпьешь, включи брехунец на кухне, все тебя чем-то ошеломят. (Роман "Записки украинского самашедшего" Лина Костенко)

Радио-"брехунцы" стали прошлым

ХХІ век изменил картину радиовещания, сегодня – это преимущественно развлекательный контент и радиоволны мы ловим в телефоне, приемниках авто, ноутбуках в FM-диапазоне.

А проводное радио отошло в прошлое – в 2019 году было всего 400 000 абонентов. Уже в 2020 году Укртелеком отключил проводное вещание в Одесской, Николаевской, Херсонской и Закарпатской области; в 2021 году – в Днепропетровской области.

А сами радиоприемники – теперь раритет и предмет коллекционирования! Но народное название еще держится в памяти.