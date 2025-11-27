Сегодня, 27 ноября, объявили победителей диктанта. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Смотрите также Объявили победителей Радиодиктанта 2025: кому удалось написать без единой ошибки

Кто стал победителем Радиодиктанта – 2025?

Всего на проверку участники прислали более 11 200 текстов. Большинство – по электронной почте. Есть и бумажные письма, которые, в частности, прислали из Италии, США и Бельгии.

Электронные письма прислали в этом году из 38 стран. В частности таких как Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Швейцария, Швеция, Шотландия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Грузия, Молдова, Германия, Норвегия, Эстония, Литва, Израиль, Ирландия, Великобритания, Испания, Италия, Иордания, Бразилия, Канада, США, Кипр, Китай, Мальта, ОАЭ, ЮАР, Турция, Япония, Южная Корея.

Ни одной ошибки не допустили в тексте шесть человек:

Голошивец Алина;

Данилюк Алена;

Семенов Евгений;

Сидорук Ольга;

Шура Галина;

Щербина Дмитрий.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

С одной ошибкой текст написали 11 человек:

Бойко Наталья;

Бондарь Андрей;

Войлокова Анжелика;

Гончарова Диана Гончарова Диана;

Зубрицкая Ирина;

Куприйчук Анна;

Левченко Оксана;

Мисишин Руслана;

Паламарчук Светлана;

Тесленко Владимир;

Халявка Дарья.

Напомним, что в прошлом году без единой ошибки текст диктанта написала Кристина Гоянюк из Львова. Победительницу объявили в эфире Украинского радио.

в 2024 году на проверку поступило более 10 тысяч текстов. Большинство – по электронной почте. При этом из более чем 30 стран.

Смотрите также "Хочут, чтобы нас трафил шляк": пародийные тексты Радиодиктанта "взорвали" сеть

Что известно о Радиодиктант – 2025?