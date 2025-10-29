Автором текста Радиодиктанта национального единства 2025 стала писательница Евгения Кузнецова. Текст назывался "Надо жить!", информирует 24 Канал.

Какой правильный вариант текста Радиодиктанта 2025 года?

Читала текст актриса Наталья Сумская.

Радиодиктант транслировали на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитале.

В этом году Радиодиктант национального единства, кстати, транслировали на жестовом языке.

Правильный текст Радиодиктанта обнародовали 29 октября на сайте Украинского Радио и на сайте Суспильное Культура.

24 Канал публикует этот текст и предлагает проверить свой вариант на ошибки.

Радиодиктант – 2025: правильный текст диктанта

Треба жити!

Жити треба цікаво: читати книжки, ходити в театр, дресирувать пса Патрона…

Треба жити! Не впівсили, не трошки, не завтра, не після. По-справжньому! Зараз! Треба гладити котів, збирати гриби, везти цуценят із фронту на "інтерсіті", робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо. Треба купувати сукні з лелітками і донатити на військо, вишукувати РЕБи і генератори, а ще — нишпорити вечорами в міжʼярʼї ботсаду, бо на перший урок треба принести каштанів.

Треба любити свій дім, навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому — того, що в серці. Треба здавати кров, і, може, з нею ще в чиємусь серці поселиться любов до слів: "допіру", "пітятко" чи "кияхи".

Треба цілуватися, коли випадає нагода, і казати те, що на думці. Немає часу на півтони. Матеріальне — крихке, життя тікає крізь пальці. Справжнім виявилось тільки те, за що не можна схопитись руками: спогади, сміх і любов.

Ще треба плакати, коли можеться. За все те, що ніколи не мало з нами статися. За те, що ми не тільки знаємо, як пишеться "далекобійний дрон" або "балістична ракета", а й розрізняємо їх на слух.

Росіяни хочуть, щоб ми стали схожими на них: скніли у вічній гризоті. А ми будемо жити цікаво — всупереч історії і заради тих, хто після нас говоритиме нашою мовою.

Что известно о Радиодиктанте-2025?