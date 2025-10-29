Автором текста Радиодиктанта национального единства 2025 стала писательница Евгения Кузнецова. Текст назывался "Надо жить!", информирует 24 Канал.
Смотрите также "Просто катастрофа": как украинцы реагируют на Радиодиктант 2025 года
Какой правильный вариант текста Радиодиктанта 2025 года?
Читала текст актриса Наталья Сумская.
Радиодиктант транслировали на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитале.
В этом году Радиодиктант национального единства, кстати, транслировали на жестовом языке.
Интересно! Как в этом году украинцы писали текст Радиодиктанта, можно прочитать по ссылке.
Правильный текст Радиодиктанта обнародовали 29 октября на сайте Украинского Радио и на сайте Суспильное Культура.
24 Канал публикует этот текст и предлагает проверить свой вариант на ошибки.
Радиодиктант – 2025: правильный текст диктанта
Треба жити!
Жити треба цікаво: читати книжки, ходити в театр, дресирувать пса Патрона…
Треба жити! Не впівсили, не трошки, не завтра, не після. По-справжньому! Зараз! Треба гладити котів, збирати гриби, везти цуценят із фронту на "інтерсіті", робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо. Треба купувати сукні з лелітками і донатити на військо, вишукувати РЕБи і генератори, а ще — нишпорити вечорами в міжʼярʼї ботсаду, бо на перший урок треба принести каштанів.
Треба любити свій дім, навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому — того, що в серці. Треба здавати кров, і, може, з нею ще в чиємусь серці поселиться любов до слів: "допіру", "пітятко" чи "кияхи".
Треба цілуватися, коли випадає нагода, і казати те, що на думці. Немає часу на півтони. Матеріальне — крихке, життя тікає крізь пальці. Справжнім виявилось тільки те, за що не можна схопитись руками: спогади, сміх і любов.
Ще треба плакати, коли можеться. За все те, що ніколи не мало з нами статися. За те, що ми не тільки знаємо, як пишеться "далекобійний дрон" або "балістична ракета", а й розрізняємо їх на слух.
Росіяни хочуть, щоб ми стали схожими на них: скніли у вічній гризоті. А ми будемо жити цікаво — всупереч історії і заради тих, хто після нас говоритиме нашою мовою.
Смотрите также "Сохранение традиций и национальной идентичности": как украинцы писали Радиодиктант в 2025 году
Что известно о Радиодиктанте-2025?
- Всеукраинский радиодиктант национального единства в этом году состоялся 27 октября в 11:00 часов.
- Автором нынешнего текста Радиодиктанта стала писательница Евгения Кузнецова.
- Читала текст актриса Наталья Сумская.
- Текст назывался "Надо жить!".
- Радиодиктант транслировали на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали.
- В этом году радиодиктант национального единства транслировали на жестовом языке.
- Украинцы в соцсети не скрывали разочарования прочтением текста.
- Кристина Гоянюк, победительница Радиодиктанта 2024 года, также раскритиковала нынешний текст и его прочтение. Заявила, что текст "глуповат" и "нехорошо прочитан".
- Автор текста Кузнецова ответила: "Это диктант национального единства. Вас предупреждали!".
- Сумская назвала этот Радиодиктант "уроком по скорописи".
- А в каких словах вы могли ошибиться, смотрите здесь.
- Всеукраинский радиодиктант национального единства начала команда Украинского Радио в 2000 году.