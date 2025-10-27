"Сохранение традиций и национальной идентичности": как украинцы писали Радиодиктант в 2025 году

К нему присоединились украинцы со всего мира. Как знатоки и поклонники украинского языка писали нынешний Радиодиктант, рассказывает 24 Канал.

Кто автор и чтец текста Радиодиктанта в этом году?

Автором текста Радиодиктанта национального единства 2025 стала писательница Евгения Кузнецова.

Текст назывался "Надо жить!".

Читала текст актриса Наталья Сумская.

Радиодиктант транслировали на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали.

В этом году Радиодиктант национального единства, кстати, транслировали на жестовом языке.

Как украинцы писали Радиодиктант 2025?

Украинцы присоединились к написанию диктанта по всему миру – даже на украинской полярной станции "Академик Вернадский".

Автор текста нынешнего диктанта Евгения Кузнецова Кузнецова отметила: мы живем в драматические времена и каждый день есть причины плакать. Поэтому она хотела подобрать тон диктанта тест легче и проще, чтобы он был не слишком печальным.

Чтец Наталья Сумская отметила: для нее диктовать текст Радиодиктанта – это торжественность, ответственность, честь. После прочтения сказала, что, по ее мнению, текст понравился и дошел до сердца.



Наталья Сумская читает текст Радиодиктанта 2025 года / скриншот видео

Министр образования и науки Оксен Лисовой также писал Радиодиктант на одной из локаций Киева. При этом признался, что не смог преодолеть страх ошибок. И хотел бы, чтобы наше образование не формировало такой страх у наших детей, потому что ошибки обязательно сопровождают движение вперед.



Оксен Лисовой писал Радиодиктант – 2025 / скриншот видео

Писали диктант и в Измаиле, что в Одесской области. Там участники флешмоба – преподаватели, студенты, пограничники, представители национальных сообществ – спели в эфире "Одну калину" Софии Ротару.

Радиодиктант объединяет людей разных культур вокруг украинского слова. Он повышает авторитет языка и обеспечивает его живое звучание,

– отметил представитель болгарского сообщества Сергей Нейчев.

Председатель Украинского института национальной памяти Александр Алферов также стал участником Радиодиктанта 2025 года. Он отметил: язык – это наш самоидентификатор. Недаром все империи начинали уничтожали языки, потому что языки разваливали империи.

Язык – это последний элемент, который остается при любых обстоятельствах, потому что язык живет внутри нас и является нашим общим сокровищем,

– отметил он.

Присоединились к традиции и действующие военнослужащие, ветераны, освобожденные из плена воины и их семьи.



Ольга Андрианова / скриншот видео

Представительница "Ассоциации семей защитников Азовстали" Ольга Андрианова отметила: Радиодиктант – это сохранение наших традиций, нашей национальной идентичности.

В этот день важно напомнить о том, что мы не всегда задумываемся о ценности – иметь возможность разговаривать на украинском языке здесь свободно. Ведь наших защитников, которые сейчас находятся в плену, ежедневно пытают за украинский язык – и нужно об этом не забывать, ценить и бороться за наших защитников,

– акцентировала она.

Писали в этом году диктант и на станции "Академик Вернадский" – присоединились ее ученые и сотрудники. Они поблагодарили Силы обороны за то, что могут писать этот диктант на родном языке и выполнять свою научную миссию – достойно представлять Украину в мире.



Писали диктант и на станции "Академик Вернадский" / скриншот видео

В День украинской письменности и языка вспомнили также и тех писателей, которых убила Россия. Тех, кто, по словам ведущего, уже никогда не сможет написать текст для Радиодиктанту, но есть слово останется с ними. Это, в частности, Максим Кривцов, Владимир Вакуленко, Виктория Амелина и другие.

Почему возмущена победительница 2024 года?

На одной из львовских локаций писала диктант победительница 2024 года Кристина Гоянюк. Она поделилась своими впечатлениями от написания нынешнего текста. При этом была возмущена.

Знаете, я даже боюсь выразить какое-то слово, чтобы не сказать очень плохо,

– призналась она.

И добавила, что впервые за 26 лет написания этих диктантов это был первый диктант, который свалил ее наповал.

Во-первых, нехорошо прочитан. Сам текст глуповатый. Я не знаю, пусть бы лучше читал этот текст Павел Вышебаба, который в прошлом году диктовал. За ним хоть можно было писать, все знаки препинания..

– не скрывала раздражения Гоянюк.

Ведущий Роман Коляда не дал ей договорить в эфире и перебрал слово себе.

Украинцы в соцсетях также отмечали, что не успевали записывать предложения. Даже создали ряд мемов на эту тему.



Кристина Гоянюк – победительница Радиодиктанта - 2024 / скриншот видео

Какие слова из текста удивили украинцев?

В тексте было немало слов, которые украинцев удивили. В частности, диалектизмы – например "лелітки", "кияхи", "пітятко".

Если вы внимательно слушали комментарии к нынешнему Радиодиктанту, то заметили, как актриса Римма Зюбина в эфире заявила, что знает значение слова пітятко – это цыпленок, цыпленок. Так говорят на Закарпатье. Актриса при этом подчеркнула: благодаря нашим диалектам мы можем обогащать наш язык.

