Поэтому после завершения Радиодиктанта в соцсети Treads между обменом впечатлениями появилось немало шуток.

Почему Радиодиктант стал причиной для шуток?

У создателей мемов для шуток были аж две темы после Радиодиктанта национального единства. Первая – начало диктанта. Текст "Надо жить!", который написала Евгения Кузнецова, начинается фактически цитатой Леся Подервянского. Правда, она ее адаптировала, и "любимая обизьяна" стала Псом Патроном. Это изрядно повеселило сеть.



Хотя, кажется, не все оценили то, что "обизьяну" заменила собака из ГСЧС.



Кстати, Евгения Кузнецова, кажется, случайно подкинула пользователям сети идею привлечь к следующему Радиодиктанта Леся Подервянского. Правда, здесь мнения расходятся – ему лучше написать текст, прочитать его или сделать и то, и другое.



Еще одна топ-тема для шуток – чтение диктанта. В сети нарекли Наталью Сумскую реперкой и уже сравнивают ее с Эминемом или Alyona Alyona. Дело в том, что актриса читала диктант довольно быстро, особенно первое предложение.

Также героиней мемов стала Кристина Гоянюк из Львова – многолетняя участница и победительница Радиодиктанта. Она в прямом эфире раскритиковала и текст, и чтение диктанта. Из-за слов о том, что текст "глупый", ее начали сравнивать с героем легендарного мема, где тоже были проблемы с текстом.



Также не обошлось и о шутках относительно ссор в сети. Некоторые пользователи возмущаются из-за отдельных слов в диктанте или из-за того, как его прочитала Наталья Сумская. Поэтому можно подытожить – Радиодиктант таки объединил украинцев.



