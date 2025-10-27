Тому опісля завершення Радіодиктанту в соцмережі Treads поміж обміном враженнями з'явилося чимало жартів. Більше про це розповість 24 Канал.
Чому Радіодиктант став причиною для жартів?
У творців мемів для жартів були аж дві теми опісля Радіодиктанту національної єдності. Перша – початок диктанту. Текст "Треба жити!", який написала Євгенія Кузнєцова, починається фактично цитатою Леся Подерв'янського. Щоправда, вона її адаптувала, і "любіма обізьяна" стала Псом Патроном. Це неабияк повеселило мережу.
Хоча, здається, не всі оцінили те, що "обізьяну" замінив собака з ДСНС.
До речі, Євгенія Кузнєцова, здається, випадково підкинула користувачам мережі ідею залучити до наступного Радіодиктанту Леся Подерв'янського. Щоправда, тут думки розходяться – йому краще написати текст, прочитати його чи зробити і те, і інше.
Ще одна топ-тема для жартів – читання диктанту. У мережі нарекли Наталію Сумську реперкою та вже порівнюють її з Емінемом чи Alyona Alyona. Річ у тім, що акторка читала диктант доволі швидко, особливо перше речення.
Також героїнею мемів стала Христина Гоянюк зі Львова – багаторічна учасниця та переможниця Радіодиктанту. Вона в прямому етері розкритикувала і текст, і читання диктанту. Через слова про те, що текст "дурнуватий", її почали порівнювати з героєм легендарного мему, де теж були проблеми з текстом.
Також не обійшлося і про жарти щодо сварок у мережі. Деякі користувачі обурюються через окремі слова в диктанті чи через те, як його прочитала Наталя Сумська. Тому можна підсумувати – Радіодиктант таки об'єднав українців.
Минулого року теж не обійшлося без мемів
Здається, що для народу, який вигадав жарти про Щекавицю, немає тем, на які не з'являються меми, але Радіодиктант у цьому переліку вже вдруге.
Щоправда, минулого року Радіодиктант став мемом ще до його проведення, коли Суспільне оголосило, що авторкою тексту стане письменниця Оксана Забужко.
Річ у тім, що фірмовий стиль авторки – надзвичайно довгі речення. Тому це спричинило жарти про те, що диктант буде складатися тільки з 1 речення. Потім жартували вже про те, що цього так і не сталося.