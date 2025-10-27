К нему присоединился и министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. 24 Канал рассказывает, на чем он акцентировал.

Смотрите также Символический для нашего времени: как называется нынешний текст Радиодиктанта

На чем акцентировал Лисовой?

Министр писал Радиодиктант на одной из локаций Киева. При этом признался, или боится ошибиться.

К сожалению, не смог я преодолеть страх ошибок. Он остается,

– уточнил чиновник.

Журналистка при этом уточнила, говорится ли о страхе ошибок грамматических.

Различных. И хотелось бы, чтобы наше образование не формировало такой страх у наших детей, потому что ошибки обязательно сопровождают движение вперед,

– подчеркнул министр.

И добавил, что волнуется перед написанием диктанта. При этом заметил, что взял запасную ручную и объяснил это школьным опытом.

Интересно! Писатель Андрей Кокотюха раскритиковал идею национального Радиодиктанта.

Как отправить диктант на проверку?

Работы будут принимать онлайн и офлайн.

Текст Радиодиктанта можно отправить бумажным письмом по адресу: 01001 город Киев, улица Крещатик, 26. Важно, чтобы на штемпеле была дата не позднее чем 28 октября.

Или же стоит сфотографировать/отсканировать написанный текст (в формате .jpg,.png,.jpeg,.tiff,.pdf) и отправить его до 11:00 29 октября на адрес rd@suspilne.media.

После обнародования текста Радиодиктанта электронные письма не будут принимать. Все присланные работы проверит профессиональная комиссия.

Организаторы отмечают, что участники, которые сделают минимальное количество ошибок, или не будут иметь их вообще, смогут претендовать на победу в Радиодиктанте – 2025. Участникам напоминают: не забудьте подписать текст и оставить контактные данные для связи.

Смотрите также "Надо жить!": состоялся Радиодиктант национального единства 2025 года

Что известно о Радиодиктанте-2025?