До нього долучився і міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. 24 Канал розповідає, на чому він акцентував.

На чому акцентував Лісовий?

Міністр писав Радіодиктант на одній із локацій Києва. При цьому зізнався, чи боїться помилитися.

На жаль, не зміг я подолать страху помилок. Він залишається,

– уточнив посадовець.

Журналістка при цьому уточнила, чи мовиться про страх помилок граматичних.

Різних. І хотілось би, щоб наша освіта не формувала такий страх у наших дітей, бо помилки обов'язково супроводжують рух вперед,

– наголосив міністр.

І додав, що хвилюється перед написанням диктанту. При цьому зауважив, що взяв запасну ручну і пояснив це шкільним досвідом.

Як надіслати диктант на перевірку?

Роботи прийматимуть онлайн та офлайн.

Текст Радіодиктанту можна надіслати паперовим листом за адресою: 01001 місто Київ, вулиця Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше ніж 28 жовтня.

Або ж варто сфотографувати/відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 29 жовтня на адресу rd@suspilne.media.

Після оприлюднення тексту Радіодиктанту електронні листи не прийматимуть. Усі надіслані роботи перевірить фахова комісія.

Організатори зазначають, що учасники, які зроблять мінімальну кількість помилок, або не матимуть їх взагалі, зможуть претендувати на перемогу у Радіодиктанті – 2025. Учасникам нагадують: не забудьте підписати текст і залишити контактні дані для зв'язку.

Що відомо про Радіодиктант-2025?