Долучитися до написання диктанту варто об 11:00 годині. Суспільне.Культура при цьому вже розсекретило назву тексту, зазначає 24 Канал.
Дивіться також "Спеціальний текст": авторка Євгенія Кузнєцова дала пораду учасникам Радіодиктанту-2025
Як називається текст Радіодиктанту у 2025 році?
Авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності 2025 стала письменниця Євгенія Кузнєцова.
Текст має назву "Треба жити".
Читатиме текст акторка Наталія Сумська.
Зазвичай, найактивнішими учасниками диктанту є школярі, студенти й викладачі.
Дивіться також Які найпоширеніші помилки роблять українці під час написання Радіодиктанту
Коли і де слухати Радіодиктант?
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться 27 жовтня об 11:00 годині.
Його транслюватимуть на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі:
на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;
наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура;
на YouTube-каналі Українського Радіо;
на Facebook-сторінках Суспільного;
а також у застосунках suspilne.radio та Дія.
Дивіться також Як правильно розставити всі розділові знаки на Радіодиктанті: вчителька мови поділилась секретом
Яку назву мав текст Радіодиктанту – 2024?
- Авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності – 2024 стала письменниця Оксана Забужко.
- Текст мав назву "Магія голосу".
- Читав його поет, нині військовий, Павло Вишебаба.
- Сам Радіодиктант в Україні 2024 року відбувався під звук повітряної тривоги.
- Окремі з цікавих слів та фраз, які могли у вас викликати труднощі під час написання, ви можете перевірити тут.
- Текст диктанту можна знайти за посиланням.