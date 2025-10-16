24 Канал поспілкувався із вчителькою української мови та літератури Іриною Яцишин та поставив кілька питань, аби допомогти краянам підготуватись до написання Радіодиктанту.
Які найпоширеніші помилки під час написання диктанту?
Найпоширенішими помилками є ті, на які звертаємо увагу в школі, починаючи з першого класу. Це сплутування ненаголошених звуків е/и, написання власних назв, складних слів разом або з дефісом, слів з апострофом.
Дуже часто трапляються помилки у словах, написання яких відрізняється від їхньої вимови. Наприклад, вимовляємо "смійецця", "бородьба", а пишемо "сміється", "боротьба". Тут легко перевірити правопис, добираючи спільнокореневі слова, у яких сумнівний звук вимовляємо чітко: "сміяТися", "бороТися",
– наголошує освітянка.
Якщо говорити про пунктуацію (розділові знаки), то складними можуть бути випадки, коли збігаються два розділові знаки або ж треба виділити якусь частину речення з двох сторін.
Не забувайте також про пряму мову чи цитату, які записуємо в лапках,
– нагадує вчителька.
Які правила варто обов'язково повторити перед Радіодиктантом?
Насамперед варто пам'ятати, що у нас вже діє новий правопис і написання деяких слів може відрізнятися від того, до якого ми звикли. Це стосується правопису пів у значенні "половина" окремо від наступного слова. Спростили правила про іншомовні часточки на зразок екс-, віце-, міні-, веб- – їх пишемо разом із наступним словом.
Щоби пригадати деякі орфограми, не обов'язково заучувати правила, можна звернутися до мнемонічних фраз. Наприклад, "МаВПа БуФеР" – про вживання апострофа, "КаФе ПТаХ" про написання префікса с-.
В які інтонаційні пастки найчастіше потрапляють ті, хто пише диктант?
Як не переплутати, коли ставити тире, а коли – двокрапку?
Щоб правильно поставити всі розділові знаки, треба уважно слухати того, хто читає диктант. Деякі люди мають чуття мови і легко дають раду пунктограмам. Але більшість все-таки мусить орієнтуватися на інтонацію читця і, звісно ж, знати хоча б найголовніші правила.
На місці тире – довга пауза, зміст частин речення різко протиставляється або свідчить про швидку зміну подій. Двокрапку ж пишемо, коли далі щось конкретизується, пояснюється,
– розповідає педагогиня.
Однак навіть якщо ви не пам'ятаєте, що таке вставне слово, однорідні члени речення чи складне речення з різними видами зв'язку, – не засмучуйтеся. Ще є час покращити власні правописні навички, тренуючись писати онлайн-диктанти.
Є якісь "підводні камені" з написанням числівників або дат?
Якщо дату записувати числом, проблем не буде (жартує, – 24 Канал).
Коли записуємо числівник, то маємо зважати на його будову. У складних числівниках типу шістнадцять, шістдесят, шістсот пишемо всередині всі приголосні, які є у простому числівнику – шість, але без м'якого знака. У кінці числівників м'який знак теж не пишеться,
– уточнює Яцишин.
Головне під час написання Радіодиктанту національної єдності – пам'ятати, що нас багато, ми разом і ми вже переможці, бо не боїмося викликів, впевнені у своїх знаннях і вміннях, бережемо й розвиваємо рідну мову.
Що відомо про Радіодиктант-2025?
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності 2025 року відбудеться 27 жовтня об 11:00 годині.
- Авторкою цьогорічного тексту Радіодиктанту стала письменниця Євгенія Кузнєцова.
- Читатиме текст акторка Наталія Сумська.
- Радіодиктант транслюватимуть на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі.
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.