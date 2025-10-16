24 Канал поспілкувався із вчителькою української мови та літератури Іриною Яцишин та поставив кілька питань, аби допомогти краянам підготуватись до написання Радіодиктанту.

Дивіться також Назвали ім'я автора та читця Радіодиктанту у 2025 році

Які найпоширеніші помилки під час написання диктанту?

Найпоширенішими помилками є ті, на які звертаємо увагу в школі, починаючи з першого класу. Це сплутування ненаголошених звуків е/и, написання власних назв, складних слів разом або з дефісом, слів з апострофом.

Дуже часто трапляються помилки у словах, написання яких відрізняється від їхньої вимови. Наприклад, вимовляємо "смійецця", "бородьба", а пишемо "сміється", "боротьба". Тут легко перевірити правопис, добираючи спільнокореневі слова, у яких сумнівний звук вимовляємо чітко: "сміяТися", "бороТися",

– наголошує освітянка.

Якщо говорити про пунктуацію (розділові знаки), то складними можуть бути випадки, коли збігаються два розділові знаки або ж треба виділити якусь частину речення з двох сторін.

Не забувайте також про пряму мову чи цитату, які записуємо в лапках,

– нагадує вчителька.

Які правила варто обов'язково повторити перед Радіодиктантом?

Насамперед варто пам'ятати, що у нас вже діє новий правопис і написання деяких слів може відрізнятися від того, до якого ми звикли. Це стосується правопису пів у значенні "половина" окремо від наступного слова. Спростили правила про іншомовні часточки на зразок екс-, віце-, міні-, веб- – їх пишемо разом із наступним словом.

Щоби пригадати деякі орфограми, не обов'язково заучувати правила, можна звернутися до мнемонічних фраз. Наприклад, "МаВПа БуФеР" – про вживання апострофа, "КаФе ПТаХ" про написання префікса с-.

В які інтонаційні пастки найчастіше потрапляють ті, хто пише диктант?

Як не переплутати, коли ставити тире, а коли – двокрапку?

Щоб правильно поставити всі розділові знаки, треба уважно слухати того, хто читає диктант. Деякі люди мають чуття мови і легко дають раду пунктограмам. Але більшість все-таки мусить орієнтуватися на інтонацію читця і, звісно ж, знати хоча б найголовніші правила.

На місці тире – довга пауза, зміст частин речення різко протиставляється або свідчить про швидку зміну подій. Двокрапку ж пишемо, коли далі щось конкретизується, пояснюється,

– розповідає педагогиня.

Однак навіть якщо ви не пам'ятаєте, що таке вставне слово, однорідні члени речення чи складне речення з різними видами зв'язку, – не засмучуйтеся. Ще є час покращити власні правописні навички, тренуючись писати онлайн-диктанти.

Є якісь "підводні камені" з написанням числівників або дат?

Якщо дату записувати числом, проблем не буде (жартує, – 24 Канал).

Коли записуємо числівник, то маємо зважати на його будову. У складних числівниках типу шістнадцять, шістдесят, шістсот пишемо всередині всі приголосні, які є у простому числівнику – шість, але без м'якого знака. У кінці числівників м'який знак теж не пишеться,

– уточнює Яцишин.

Головне під час написання Радіодиктанту національної єдності – пам'ятати, що нас багато, ми разом і ми вже переможці, бо не боїмося викликів, впевнені у своїх знаннях і вміннях, бережемо й розвиваємо рідну мову.

Дивіться також "Рекордна кількість людей": оголосили дату написання Радіодиктанту у 2025 році

Що відомо про Радіодиктант-2025?