Член правління Суспільного Мовлення і керівник проєкту "Радіодиктант національної єдності" Дмитро Хоркін та координаторка радіодиктанту і виконавча продюсерка Українського Радіо Юлія Шелудько в ефірі Українського радіо розсекретили, хто напише і читатиме текст. Про це інформує 24 Канал.
Хто автор та читець тексту Радіодиктанту цьогоріч?
Авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності 2025 стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Читатиме текст акторка Наталія Сумська.
Текст у процесі народження. З'являється за декілька днів до самої події. Зі всіма змінами, уточненнями,
– повідомила Шелудько.
Цікаво! Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.
Євгенія Кузнєцова – українська письменниця, авторка художніх романів "Спитайте Мієчку", "Драбина" та "Вівці цілі". Також у її доробку – нонфікшн про мовну реальність в СРСР "Мова-меч. Як говорила Радянська імперія", артбук про українські кулінарні звички "Готуємо в журбі" та мальопис "Історія українського борщу". Роман "Драбина" став книгою року BBC у 2023 році й увійшов до короткого списку літературної премії Центральної Європи Angelus у 2025 році.
Наталія Сумська – українська акторка театру і кіно, народна артистка, телеведуча. Зіграла у знакових театральних постановках творів української й світової класики: "Енеїда", "Кайдашева сім'я", "Пігмаліон", "Грек Зорба", "Цар Едіп" тощо. Має нагороди театральної премії "Київська пектораль", кінопремії "Золота дзиґа" та Шевченківську премію.
Коли і де слухати Радіодиктант?
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться 27 жовтня об 11:00 годині.
Його транслюватимуть на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі:
на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура;
наживо в ефірі телеканалу Суспільне Культура;
на YouTube-каналі Українського Радіо;
на Facebook-сторінках Суспільного;
а також у застосунках suspilne.radio та Дія.
Що відомо про Радіодиктант – 2024?
- Українці торік писали диктант у різних містах та країнах. Долучилися також представники української діаспори, зокрема, у Німеччині, Хорватії, ОАЕ та в інших країнах світу.
- Авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності – 2024 стала письменниця Оксана Забужко.
- Текст мав назву "Магія голосу".
- Читав його поет, нині військовий, Павло Вишебаба.
- Сам Радіодиктант в Україні відбувався під звук повітряної тривоги.
- Окремі з цікавих слів та фраз, які могли викликати труднощі під час написання, ви можете перевірити.
- Зокрема, дізнатися, що таке "брехунець", який прописала у тексті Оксана Забужко.
- Текст диктанту можна знайти за посиланням.