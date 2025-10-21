"Спеціальний текст": авторка Євгенія Кузнєцова дала пораду учасникам Радіодиктанту-2025

Проведення національного флешмобу запланували на День української писемності та мови. Про це інформує 24 Канал.

Авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності 2025 стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Читатиме текст акторка Наталія Сумська.

Євгенія Кузнєцова – українська письменниця, авторка художніх романів "Спитайте Мієчку", "Драбина" та "Вівці цілі". Також у її доробку – нонфікшн про мовну реальність в СРСР "Мова-меч. Як говорила Радянська імперія", артбук про українські кулінарні звички "Готуємо в журбі" та мальопис "Історія українського борщу". Роман "Драбина" став книгою року BBC у 2023 році й увійшов до короткого списку літературної премії Центральної Європи Angelus у 2025 році.

Наталія Сумська – українська акторка театру і кіно, народна артистка, телеведуча. Зіграла у знакових театральних постановках творів української й світової класики: "Енеїда", "Кайдашева сім'я", "Пігмаліон", "Грек Зорба", "Цар Едіп" тощо. Має нагороди театральної премії "Київська пектораль", кінопремії "Золота дзиґа" та Шевченківську премію.

Цікаво! Учителька української мови та літератури Ірина Яцишин розповіла 24 Каналу, як українцям підготуватись до написання Радіодиктанту.

Що каже авторка про текст і підготовку?

Авторка цьогорічного тексту Радіодиктанту – письменниця Євгенія Кузнєцова – розповіла 24 Каналу, що отримала запрошення написати його вже кілька тижнів тому, тому був час подумати над ідеєю.

Це без перебільшення велика честь і можливість заговорити до значно ширшої авдиторії, аніж мої читачі. Для спеціальної події треба спеціальний текст. Текст ще не фіналізований,

– уточнила вона.

При цьому тему наразі не розкриває. І зізнається, що їй не озвучували якісь особливі вимоги щодо того, яким має бути текст. Лише щодо обсягу. Решта – на розсуд авторки.

Кузнєцова також зізналася, що хоча цьогоріч не писатиме диктант, але точно слухатиме. При цьому радить учасникам флешмобу не боятися помилятись.

Це диктант не задля оцінки, а задля колективного досвіду,

– акцентує вона.

Письменниця також пригадала свій особливий спогад, пов'язаний із Радіодиктантом.

Колись я зробила тільки одну помилку. Під час решти спроб – більше,

– каже письменниця.

Також додає, що з читцем її тексту – Наталією Сумською – лише бачилась на зйомках проморолика для диктанту, але цілком довіряє її інтонуванню тексту.

Коли і де слухати Радіодиктант?

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться 27 жовтня об 11:00 годині.

Його транслюватимуть на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі: