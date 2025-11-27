Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне. Імена переможців прозвучали в ефірі Українського Радіо.

Що відомо про переможців Радіодиктанту – 2025?

Усього на перевірку надіслали понад 11 тисяч диктантів із 38 країн.

Жодної помилки не припустились у тексті:

  • Голошивець Аліна;

  • Данилюк Альона;

  • Семенов Євгеній;

  • Сидорук Ольга;

  • Шура Галина;

  • Щербина Дмитро.

З однією помилкою текст написали 11 людей:

  • Бойко Наталія;

  • Бондар Андрій;

  • Войлокова Анжеліка;

  • Гончарова Діана;

  • Зубрицька Ірина;

  • Купрійчук Ганна;

  • Левченко Оксана;

  • Мисишин Руслана;

  • Паламарчук Світлана;

  • Тесленко Володимир;

  • Халявка Дарина.

Що відомо про Радіодиктант-2025?

  • Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цьогоріч відбувся 27 жовтня об 11:00 годині.
  • Авторкою цьогорічного тексту Радіодиктанту стала письменниця Євгенія Кузнєцова.
  • Читала текст акторка Наталія Сумська.
  • Текст мав назву "Треба жити!".
  • Радіодиктант транслювали на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі.
  • Цьогоріч радіодиктант національної єдності транслювали жестовою мовою.
  • Українці у соцмережі не приховували розчарування прочитанням тексту.
  • Христина Гоянюк, переможниця Радіодиктанту 2024 року, також розкритикувала цьогорічний текст та його прочитання. Заявила, що текст "дурнуватий" і "недобре прочитаний".
  • Авторка тексту Кузнєцова відповіла: "Це диктант національної єдності. Вас попереджали!".
  • Сумська назвала цей Радіодиктант "уроком зі скоропису".
  • А в яких словах ви могли помилитись, дивіться тут.
  • А правильний текст диктанту – тут.
  • Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.