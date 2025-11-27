Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне. Імена переможців прозвучали в ефірі Українського Радіо.
Що відомо про переможців Радіодиктанту – 2025?
Усього на перевірку надіслали понад 11 тисяч диктантів із 38 країн.
Жодної помилки не припустились у тексті:
Голошивець Аліна;
Данилюк Альона;
Семенов Євгеній;
Сидорук Ольга;
Шура Галина;
Щербина Дмитро.
З однією помилкою текст написали 11 людей:
Бойко Наталія;
Бондар Андрій;
Войлокова Анжеліка;
Гончарова Діана;
Зубрицька Ірина;
Купрійчук Ганна;
Левченко Оксана;
Мисишин Руслана;
Паламарчук Світлана;
Тесленко Володимир;
Халявка Дарина.
Що відомо про Радіодиктант-2025?
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цьогоріч відбувся 27 жовтня об 11:00 годині.
- Авторкою цьогорічного тексту Радіодиктанту стала письменниця Євгенія Кузнєцова.
- Читала текст акторка Наталія Сумська.
- Текст мав назву "Треба жити!".
- Радіодиктант транслювали на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі.
- Цьогоріч радіодиктант національної єдності транслювали жестовою мовою.
- Українці у соцмережі не приховували розчарування прочитанням тексту.
- Христина Гоянюк, переможниця Радіодиктанту 2024 року, також розкритикувала цьогорічний текст та його прочитання. Заявила, що текст "дурнуватий" і "недобре прочитаний".
- Авторка тексту Кузнєцова відповіла: "Це диктант національної єдності. Вас попереджали!".
- Сумська назвала цей Радіодиктант "уроком зі скоропису".
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.