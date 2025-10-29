Однак краяни після написання встигли посперечатися та понарікати на текст та читця. Мовознавиця Марія Словолюб висловила свою думку щодо цьогорічного диктанту, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Колоритні слова з тексту Радіодиктанту – 2025: що таке "лелітки"

Яке головне завдання Радіодиктанту?

Педагогиня наголосила: основне завдання Радіодиктанту – об'єднати українців.

Чи справді Диктант національної єдности допоможе вам збагнути, наскільки ви грамотні? На мою думку, ні. Адже якщо ви щоденно, як, наприклад, я, не плаваєте у морі філологічної науки, не говорите про складнопідрядне, складносурядне речення, розділові знаки, апострофи тощо, то диктант навряд чи допоможе вам швидко зорієнтуватися і розставити правильно розділові знаки або написати складні слова. Тобто до цього потрібно готуватися. Чи всі готувалися? Сумнівно,

– заявила вона.

Чому диктант не читають учителі?

Друга деталь, за її словами, – естетична. Написання диктанту будують навколо естетики, щоб об'єднати усіх нас навколо Дня української писемності та мови. За словами Словолюб, нам показували, як українці у різних містечках України і за кордоном збиралися на локаціях гарно вбрані, бо вони готувалися щось робити спільно.

Тому і запрошують не фахівців у галузі української мови, зокрема вчителів, які диктанти читають щотижня своїм учням, а саме акторів – тобто людей відомих, яких ви знали, чули і голоси їхні вам відомі,

– вважає вона.

Бо методика викладання української мови відрізняється від того, як спілкується диктор чи актор на сцені. Тому, переконала освітянка, не потрібно навколо цього проводити дискусії і намагатися один одного у ложці води втопити.

Дивіться також Критику Радіодиктанту – 2025 торішньою переможницею перервали в ефірі: що заявили організатори

Чи варто критикувати текст?

Щодо диктанту, як хтось казав, що він дурнуватий, то це ваше суб'єктивне враження, наголошує Словолюб.

Щодо дивних, на вашу думку, слів – між'яр'я – так вони є у програмі 5 – 6 класу, коли вивчають апостроф. Щодо леліток: чому ви знаєте, що таке "пайєтки" (росіянізм), а не знаєте, що таке "лелітки"? А щодо діалектів – так українська мова побудована на базі діалекту. Згадайте Котляревського і Полтавщину,

– пояснила філологиня.

Єдине, що її збентежило, так це слово "донатити".

В українській мові немає "донатів". Якщо ми говоримо про слово іншомовного походження на позначення пожертви, офіри, внеску, то це "донейт". Тому донейтити, а не донатити,

– уточнила вона.

І резюмувала: українська мова має об'єднувати, а не роз'єднувати.

Дивіться також Опублікували правильний текст Радіодиктанту – 2025 "Треба жити!"

Що відомо про Радіодиктант-2025?