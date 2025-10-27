Авторкою цьогорічного тексту Радіодиктанту під назвою "Треба жити!" стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Однак не обійшлося без шквалу критику на її адресу та читця тексту Наталії Сумської, зазначає 24 Канал.

Чому і хто розкритикував авторку і читця тексту Радіодиктанту?

Українці у соцмережі не приховували розчарування прочитанням тексту. Зокрема, зазначали, що не встигали його записувати.

А переможниця 2024 року Христина Гоянюк взагалі була обурена.

Вона зауважила, що вперше за 26 років написання цих диктантів це був перший диктант, який звалив її наповал.

По-перше, недобре прочитаний. Сам текст дурнуватий. Я не знаю, хай би краще читав цей текст Павло Вишебаба, який минулого року диктував. За ним хоч можна було писати, всі розділові знаки…

– не приховувала роздратування Гоянюк.

Ведучий Роман Коляда не дав їй договорити в ефірі і перебрав слово собі.

Що відповіла Кузнєцова?

Авторка тексту, письменниця Євгенія Кузнєцова, на своїй сторінці у фейсбуці відреагувала на критику "Треба жити!".

Радіодиктант справді єднає...! Зараз всі об'єднані ідеєю, що важко читали і що це за слова взагалі, а коли оприлюднять текст, то всі об'єднаються під гаслом "Нащо там кома? Це диктант національної єдності. Вас попереджали!

– зазначила вона.

Як відреагували українці на слова Кузнєцової?

Українці залишили під постом письменниці такі коментарі на цю тему:

Текст мені сподобався, прочитання – жахливе. Я думала, що неможливо прочитати гірше, ніж Гнатковський, а виявилось, що дуже навіть можливо, ще й набагато гірше... Верніть Павла Вишебабу!

Перше речення – це був такий натяк на автора тексту наступного року? (пес Патрон, – ред.)

Текст норм. Читання стрьом, але буде що згадати. Хвилююся, щоб Наталія Вʼячеславівна не надто переймалася, бо вона дуже совісна людина.

Дякую, Євгеніє! Думаю, ще всі об'єднані від зворушення від цього тексту.



Пост Кузнєцової та коментарі до нього / Скриншот

Що відомо про Радіодиктант-2025?