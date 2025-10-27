Авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності 2025 стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Текст мав назву "Треба жити!", інформує 24 Канал.

Чому Христина Гоянюк обурилась?

На одній із львівських локацій писала диктант переможниця 2024 року Христина Гоянюк. Вона поділилася своїми враженнями від написання цьогорічного тексту. При цьому була обурена.

Знаєте, я навіть боюся висловити якесь слово, щоб не сказати дуже погано,

– зізналася вона.

І додала, що вперше за 26 років написання цих диктантів це був перший диктант, який звалив її наповал.

По-перше, недобре прочитаний. Сам текст дурнуватий. Я не знаю, хай би краще читав цей текст Павло Вишебаба, який минулого року диктував. За ним хоч можна було писати, всі розділові знаки…

– не приховувала роздратування Гоянюк.

Ведучий Роман Коляда не дав їй договорити в ефірі та перебрав слово собі.

Як організатори прокоментували "виключення" Гоянюк з ефіру?

Після завершення Радіодиктанту у соцмережах почали нарікати, що рекордсменку з написання диктанту Христину Гоянюк надто різко та несподівано перервали. Голова правління Суспільного Мовлення Микола Чернотицький перепросив.

З цього питання ми проведемо окрему редакторську роботу. Ми цінуємо різні точки зору і не ховаємося від критики. Дякую всім, хто доєднався до Радіодиктанту національної єдності. Треба жити!

— написав Чернотицький.

І додав, що вибачився перед пані Гоянюк у телефонній розмові.

Що сказала сама Гоянюк про цю ситуацію?

Христина Гоянюк доповнила свій коментар про Радіодиктант згодом Суспільному.

Цей Радіодиктант – якщо це можна назвати Радіодиктантом – я цього року писала двадцять шостий раз. Попередні двадцять п'ять років були гарні, часом надзвичайно гарні тексти. Добре продиктовані, особливо минулорічний Радіодиктант, який зачитав Павло Вишебаба. А цього року – це жах. Те, що Наталія Сумська акторка театру, у неї не забереш, але треба було знайти людину, яка могла би правильно продиктувати, а не просто зачитати текст,

– заявила Гоянюк.

Вона також додала, що саме підготовку вважає запорукою успіху Радіодиктанту.

Написати диктант – це праця. Я починаю готуватися десь за місяць: переглядаю орфографічні словники, повторюю морфологію, синтаксис, граматику. Стежу за змінами в правописі – ним крутять, як казав мій тато, "як циган торбою". Трішки похвалюся: минулого року я єдина в Україні написала без жодної помилки,

– заявила вона.

Що відомо про Христину Гоянюк?

Пані Христина – багаторазова переможниця, яка щороку бере участь у написанні та не пропустила жодного Радіодиктанту.

Торік вона не припустилася жодної помилки у тексті.

Львів'янка навіть встановила рекорд України із написання щорічних радіодиктантів.

Вона лікарка-бактеріолог.

Очільниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова розповідала, що тексти пані Христини за рівнем грамотності – одні з найкращих в Україні.

У 2020 році Гоянюк також була єдиною, яка написала диктант без жодної помилки.

Що відомо про Радіодиктант-2025?