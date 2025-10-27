Текст називався "Треба жити!". У ньому траплялися доволі цікаві слова, значення яких чимало українців не знає, зазначає 24 Канал.

Що таке "пітятко"?

Після завершення написання диктанту українці відразу ж почали сперечатися щодо змісту та темпу читання. Інші ж запитували, що означають окремі цікаві слова, які їм трапилися сьогодні у тексті.

Одним із таких цікавих слів є пітятко. Це слово є діалектизмом. Так кажуть на Закарпатті.

Пітятко – це курчатко, курча, як підказують словники.

Якщо ви уважно слухали коментарі до цьогорічного Радіодиктанту, то помітили, як акторка Римма Зюбіна в етері заявила, що знає значення цього слова. При цьому розтлумачила його.

Завдяки нашим діалектам ми можемо збагачувати нашу мову,

– акцентувала Зюбіна.

