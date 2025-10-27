Текст називався "Треба жити!". У ньому траплялися доволі цікаві слова, значення яких чимало українців не знає, зазначає 24 Канал.

Дивіться також "Вас попереджали": Кузнєцова відреагувала на критику свого тексту "Треба жити!"

Що таке "пітятко"?

Після завершення написання диктанту українці відразу ж почали сперечатися щодо змісту та темпу читання. Інші ж запитували, що означають окремі цікаві слова, які їм трапилися сьогодні у тексті.

Одним із таких цікавих слів є пітятко. Це слово є діалектизмом. Так кажуть на Закарпатті.

Пітятко – це курчатко, курча, як підказують словники.

Якщо ви уважно слухали коментарі до цьогорічного Радіодиктанту, то помітили, як акторка Римма Зюбіна в етері заявила, що знає значення цього слова. При цьому розтлумачила його.

Завдяки нашим діалектам ми можемо збагачувати нашу мову,
– акцентувала Зюбіна.

Дивіться також "Дурнуватий, недобре прочитаний": переможниця Радіодиктанту "рознесла" авторку та читця тексту

Що відомо про Радіодиктант-2025?

  • Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цьогоріч відбувся 27 жовтня об 11:00 годині.
  • Авторкою цьогорічного тексту Радіодиктанту стала письменниця Євгенія Кузнєцова.
  • Читала текст акторка Наталія Сумська.
  • Текст мав назву "Треба жити!".
  • Радіодиктант транслювали на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі.
  • Цьогоріч радіодиктант національної єдності транслювали жестовою мовою.
  • Українці у соцмережі не приховували розчарування прочитанням тексту.
  • Христина Гоянюк, переможниця Радіодиктанту 2024 року, також розкритикувала цьогорічний текст та його прочитання. Заявила, що текст "дурнуватий" і "недобре прочитаний".
  • Авторка тексту Кузнєцова відповіла: "Це диктант національної єдності. Вас попереджали!".
  • Сумська назвала цей Радіодиктант "уроком зі скоропису".
  • Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.