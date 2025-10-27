Текст називався "Треба жити!". У ньому траплялися доволі цікаві слова, значення яких чимало українців не знає, зазначає 24 Канал.
Що таке "пітятко"?
Після завершення написання диктанту українці відразу ж почали сперечатися щодо змісту та темпу читання. Інші ж запитували, що означають окремі цікаві слова, які їм трапилися сьогодні у тексті.
Одним із таких цікавих слів є пітятко. Це слово є діалектизмом. Так кажуть на Закарпатті.
Пітятко – це курчатко, курча, як підказують словники.
Якщо ви уважно слухали коментарі до цьогорічного Радіодиктанту, то помітили, як акторка Римма Зюбіна в етері заявила, що знає значення цього слова. При цьому розтлумачила його.
Завдяки нашим діалектам ми можемо збагачувати нашу мову,
– акцентувала Зюбіна.
Що відомо про Радіодиктант-2025?
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цьогоріч відбувся 27 жовтня об 11:00 годині.
- Авторкою цьогорічного тексту Радіодиктанту стала письменниця Євгенія Кузнєцова.
- Читала текст акторка Наталія Сумська.
- Текст мав назву "Треба жити!".
- Радіодиктант транслювали на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі.
- Цьогоріч радіодиктант національної єдності транслювали жестовою мовою.
- Українці у соцмережі не приховували розчарування прочитанням тексту.
- Христина Гоянюк, переможниця Радіодиктанту 2024 року, також розкритикувала цьогорічний текст та його прочитання. Заявила, що текст "дурнуватий" і "недобре прочитаний".
- Авторка тексту Кузнєцова відповіла: "Це диктант національної єдності. Вас попереджали!".
- Сумська назвала цей Радіодиктант "уроком зі скоропису".
- Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.