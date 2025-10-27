Текст назывался "Надо жить!". В нем попадались довольно интересные слова, значение которых многие украинцы не знают, отмечает 24 Канал.
Что такое "питятко"?
После завершения написания диктанта украинцы сразу же начали спорить относительно содержания и темпа чтения. Другие же спрашивали, что означают отдельные интересные слова, которые им попались сегодня в тексте.
Одним из таких интересных слов является "пітятко". Это слово является диалектизмом. Так говорят на Закарпатье.
Пітятко – это цыпленок, цыпленок, как подсказывают словари.
Если вы внимательно слушали комментарии к нынешнему Радиодиктанту, то заметили, как актриса Римма Зюбина в эфире заявила, что знает значение этого слова. При этом растолковала его.
Благодаря нашим диалектам мы можем обогащать наш язык,
– акцентировала Зюбина.
Что известно о Радиодиктанте-2025?
- Всеукраинский радиодиктант национального единства в этом году состоялся 27 октября в 11:00 часов.
- Автором нынешнего текста Радиодиктанта стала писательница Евгения Кузнецова.
- Читала текст актриса Наталья Сумская.
- Текст назывался "Надо жить!".
- Радиодиктант транслировали на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали.
- В этом году радиодиктант национального единства транслировали на жестовом языке.
- Украинцы в соцсети не скрывали разочарования прочтением текста.
- Кристина Гоянюк, победительница Радиодиктанта 2024 года, также раскритиковала нынешний текст и его прочтение. Заявила, что текст "глуповат" и "нехорошо прочитан".
- Автор текста Кузнецова ответила: "Это диктант национального единства. Вас предупреждали!".
- Сумская назвала этот Радиодиктант "уроком по скорописи".
- Всеукраинский радиодиктант национального единства начала команда Украинского Радио в 2000 году.