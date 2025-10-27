Текст назывался "Надо жить!". В нем попадались довольно интересные слова, значение которых многие украинцы не знают, отмечает 24 Канал.

Что такое "питятко"?

После завершения написания диктанта украинцы сразу же начали спорить относительно содержания и темпа чтения. Другие же спрашивали, что означают отдельные интересные слова, которые им попались сегодня в тексте.

Одним из таких интересных слов является "пітятко". Это слово является диалектизмом. Так говорят на Закарпатье.

Пітятко – это цыпленок, цыпленок, как подсказывают словари.

Если вы внимательно слушали комментарии к нынешнему Радиодиктанту, то заметили, как актриса Римма Зюбина в эфире заявила, что знает значение этого слова. При этом растолковала его.

Благодаря нашим диалектам мы можем обогащать наш язык,

– акцентировала Зюбина.

Что известно о Радиодиктанте-2025?