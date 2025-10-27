"Просто катастрофа": як українці реагують на Радіодиктант 2025 року

Авторкою цьогорічного тексту Радіодиктанту під назвою "Треба жити!" стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Однак не обійшлося без шквалу критику на її адресу та читця тексту Наталії Сумської, зазначає 24 Канал.

Як відреагували українці на Радіодиктант 2025 року?

Українці у соцмережі не приховували розчарування прочитанням тексту. Зокрема, зазначали, що не встигали його записувати. Хтось нарікав і на сам текст.

А переможниця 2024 року Христина Гоянюк взагалі була обурена. Вона зауважила, що вперше за 26 років написання цих диктантів це був перший диктант, який звалив її наповал.

По-перше, недобре прочитаний. Сам текст дурнуватий. Я не знаю, хай би краще читав цей текст Павло Вишебаба, який минулого року диктував. За ним хоч можна було писати, всі розділові знаки…

– не приховувала роздратування Гоянюк.

Які відгуки залишили користувачі соцмереж?

Українці активно поділились своїми думками про цей Радіодиктант.

Сподіваюсь, меми про диктант з'являться так само швидко, як диктувалося перше речення.

Нехай вже на наступний рік читає диктант хтось, хто петрає в тому. В мене трохи негативні враження від сьогоднішнього Радіодиктанту. Невичитано, без пауз там, де вони необхідні, без повторення речень для перевірки… Мені бракне слів.

Минулого року на Всеукраїнському радіодиктанті я зробив лише одну помилку – я його не писав. Не повторюйте помилок.

Жесть, а не диктант. Текст норм, але Сумська читала жахливо. Просто жахливо. Чому вони не тренуються хоча б трохи? Де там те "б" ? Вона його тричі в різних місцях речення прочитала.

Сумську більше не беріть читати диктант, будь ласка, це просто катастрофа!

Радіодиктант цього року такий поганий, що я вперше вирішила його не дописувати. Можна, диктант буде читати людина, яка знає вимоги до читання диктанту і може їх дотримуватись?

Пані Христина, яка почала критикувати диктант, це неначе твітер в реальному житті.

Читали диктант цього року зі швидкістю балістичної ракети, але все походу працював РЕБ, бо все було заплутано.

Тільки українці можуть почати ср*тись відразу після Диктанту національної єдності саме через цей диктант.



Думки українців щодо Радіодиктанту 2025 року / скриншот

Що відповіла Кузнєцова?

Авторка тексту, письменниця Євгенія Кузнєцова, на своїй сторінці у фейсбуці відреагувала на критику "Треба жити!".

Радіодиктант справді єднає...! Зараз всі об'єднані ідеєю, що важко читали і що це за слова взагалі, а коли оприлюднять текст, то всі об'єднаються під гаслом "Нащо там кома? Це диктант національної єдності. Вас попереджали!

– зазначила вона.

