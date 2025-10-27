"Збереження традицій та національної ідентичності": як українці писали Радіодиктант у 2025 році

До нього долучилися українці зі всього світу. Як знавці та шанувальники української мови писали цьогорічний Радіодиктант, розповідає 24 Канал.

Хто автор та читець тексту Радіодиктанту цьогоріч?

Авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності 2025 стала письменниця Євгенія Кузнєцова.

Текст мав назву "Треба жити!".

Читала текст акторка Наталія Сумська.

Радіодиктант транслювали на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі.

Цьогоріч Радіодиктант національної єдності, до речі, транслювали жестовою мовою.

Як українці писали Радіодиктант 2025?

Українці долучилися до написання диктанту по всьому світові – навіть на українській полярній станції "Академік Вернадський".

Авторка тексту цьогорічного диктанту Євгенія Кузнєцова зазначила: ми живемо у драматичні часи і кожного дня є причини плакати. Тож вона хотіла підібрала тон диктанту тест легший і простіший, щоб він був не занадто печальним.

Читець Наталія Сумська зазначила: для неї диктувати текст Радіодиктанту – це урочистість, відповідальність, честь. Після прочитання сказала, що, на її думку, текст сподобався і дійшов до серця.



Наталія Сумська читає текст Радіодиктанту 2025 року / скриншот відео

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий також писав Радіодиктант на одній із локацій Києва. При цьому зізнався, що не зміг подолати страху помилок. І хотів би, щоб наша освіта не формувала такий страх у наших дітей, бо помилки обов'язково супроводжують рух уперед.



Оксен Лісовий писав Радіодиктант – 2025 / скриншот відео

Писали диктант і в Ізмаїлі, що в Одеській області. Там учасники флешмобу – викладачі, студенти, прикордонники, представники національних спільнот – заспівали в етері "Одну калину" Софії Ротару.

Радіодиктант об’єднує людей різних культур навколо українського слова. Він підвищує авторитет мови і забезпечує її живе звучання,

– наголосив представник болгарської спільноти Сергій Нейчев.

Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров також став учасником Радіодиктанту 2025 року. Він наголосив: мова – це наш самоідентифікатор. Недарма всі імперії починали нищили мови, бо мови розвалювали імперії.

Мова – це останній елемент, який залишається при будь-яких обставинах, бо мова живе всередині нас і є нашим спільним скарбом,

– зауважив він.

Долучилися до традиції і чинні військовослужбовці, ветерани, звільнені з полону воїни та їхні родини.



Ольга Андріанова / скриншот відео

Представниця "Асоціації родин захисників Азовсталі" Ольга Андріанова зазначила: Радіодиктант – це збереження наших традицій, нашої національної ідентичності.

У цей день важливо нагадати про те, що ми не завжди задумуємося про цінність – мати можливість розмовляти українською мовою тут вільно. Адже наших захисників, які зараз перебувають у полоні, щодня катують за українську мову – і потрібно про це не забувати, цінувати і боротися за наших захисників,

– акцентувала вона.

Писали цьогоріч диктант і на станції "Академік Вернадський" – долучилися її науковці та співробітники. Вони подякували Силам оборони за те, що можуть писати цей диктант рідною мовою та виконувати свою наукову місію – гідно представляти Україну у світі.



Писали диктант і на станції "Академік Вернадський" / скриншот відео

У День української писемності та мови згадали також і тих письменників, яких вбила Росія. Тих, хто, за словами ведучого, вже ніколи не зможе написати текст для Радіодиктанту, але чи є слово залишиться з ними. Це, зокрема, Максим Кривцов, Володимир Вакуленко, Вікторія Амеліна та інші.

Чому обурена переможниця 2024 року?

На одній із львівських локацій писала диктант переможниця 2024 року Христина Гоянюк. Вона поділилася своїми враженнями від написання цьогорічного тексту. При цьому була обурена.

Знаєте, я навіть боюся висловити якесь слово, щоб не сказати дуже погано,

– зізналася вона.

І додала, що вперше за 26 років написання цих диктантів це був перший диктант, який звалив її наповал.

По-перше, недобре прочитаний. Сам текст дурнуватий. Я не знаю, хай би краще читав цей текст Павло Вишебаба, який минулого року диктував. За ним хоч можна було писати, всі розділові знаки…

– не приховувала роздратування Гоянюк.

Ведучий Роман Коляда не дав їй договорити в ефірі та перебрав слово собі.

Українці у соцмережах також зазначали, що не встигали записувати речення. Навіть створили низку мемів на цю тему.



Христина Гоянюк - переможниця Радіодиктанту - 2024 / скриншот відео

Які слова з тексту здивували українців?

У тексті було чимало слів, які українців здивували. Зокрема, діалектизми – як-от "лелітки", "кияхи", "пітятко".

Якщо ви уважно слухали коментарі до цьогорічного Радіодиктанту, то помітили, як акторка Римма Зюбіна в етері заявила, що знає значення слова пітятко – це курчатко, курча. Так кажуть на Закарпатті. Акторка при цьому наголосила: завдяки нашим діалектам ми можемо збагачувати нашу мову.

Радіодиктант 2025 року: відеотрансляція

