У написанні яких слів українці могли припуститися помилки, розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Горох".

Які слова найскладніші на Радіодиктанті-2025?

Сьогодні 27 жовтня 2025 року, в День української писемності та мови українці писали щорічний Радіодиктант.

Авторкою тексту під назвою "Треба жити!" стала Євгенія Кузнєцова, українська письменниця, перекладачка та науковиця. А текст диктанту прочитала Наталія Сумська, народна артистка України.

Натхненний текст містив низку слів, які дехто міг чути вперше, не знати їх значення, оскільки їх не так часто вживають у мовленні. Тому учасники написання диктанту могли припуститися помилки. А ще – пригадати зміни нової редакції українського правопису.

Цікаво! 2024 року до Радіодиктанту долучилося понад пів мільйона людей. Близько 10 тисяч листів надійшло на перевірку з понад 30 країн світу.

Ось добірка слів з диктанту та правильне їх написання, опираючись на і на пояснення ресурсу "Словник.UA":

Лелітки ("сукні з лелітками") – круглі прикраси-блискітки чи блискучі цятки або ж назва квітки.

Вітаємо, якщо ви знаєте значення цих слів та написали їх правильно! А ваші диктанти можна надіслати на перевірку. Роботи прийматимуть як паперовим листом, так і фото чи скан тексту вашого диктанту.

Паперовий текст надсилайте за адресою: 01001 місто Київ, вулиця Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше ніж 28 жовтня.

Сфотографований / сканований написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його до 11:00 29 жовтня на адресу rd@suspilne.media.

Важливо! Після оприлюднення тексту Радіодиктанту – електронні листи не прийматимуть! Надіслані роботи перевірить фахова комісія.