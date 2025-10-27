Як привітати зі святом у день української писемності і мови, розповідає 24 Канал, використовуючи листівки з Pinterest.

Що ви знаєте про День писемності і мови?

День української писемності та мови започатковано 6 листопада 1997 року указом Президента України Леоніда Кучми. Свято щороку відзначається 27 жовтня – у день пам’яті Преподобного Нестора-Літописця, послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія.

Ініціатива створення належала громадським організаціям, які прагнули підтримати роль української мови в суспільстві та її розвиток як державної, як розповідає Вікіпедія.

У цей день, з 2000 року, традиційно пишуть Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Якщо плануєте долучитися до його написання, то 24 Канал писав, які правила повторити.

Як привітати з Днем писемності і мови?

Це свято для тих, хто любить свою мову, цінує її та пишається тим, що нею розмовляє.

Вітаємо з Днем писемності та мови!

Наша мова – як колос на ниві: дозріває в піснях,

шепоче в молитвах, дзвенить у колискових.

Нехай вона проростає в серцях дітей,

у словах учителів, у думках кожного з нас.

Листівка до Дня писемності та мови / Pinterest

***

Слово — це вогонь. Його передають з вуст у вуста,

з покоління в покоління.

Зігріймося біля нього, щоб не згасило вітром байдужості.

Зі святом мови – нашої сили, пісні й пам’яті!

Листівка до Дня писемності та мови / Pinterest

***

З Днем української писемності та мови!

Нехай слово буде вашим оберегом,

а мова – тим домом, у якому завжди тепло.

Плекаймо її, як сад, бо в кожному слові – коріння роду,

а в кожному реченні – подих предків.

Листівка до Дня писемності та мови / Pinterest

***

Сьогодні ми вклоняємося Слову – тому, що зшиває покоління, лікує душу, творить світ.

Українська мова – не просто засіб спілкування, а наш генетичний код, наш культурний дім, наш голос у світі. Вона – як вишитий рушник: у кожному слові – нитка історії, у кожному звороті – відлуння пісні, у кожному наголосі – пульс народу.

Нехай слово буде чистим, як джерело.

Нехай мова буде вільною, як птах.

Нехай писемність буде живою, як традиція.

Плекаємо, вивчаємо, передаємо. Бо мова – це ми.

Листівка до Дня писемності та мови / Pinterest

***

Зі святом рідної мови!

У ній – ніжність матері,

сила воїна,

мудрість вчителя,

і любов, що не потребує перекладу.

Говорімо з любов’ю – і мова відповість взаємністю.

Листівка до Дня писемності та мови / Pinterest

Зі святом, всі ті хто любить свою мову!