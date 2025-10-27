Як привітати зі святом у день української писемності і мови, розповідає 24 Канал, використовуючи листівки з Pinterest.
Що ви знаєте про День писемності і мови?
День української писемності та мови започатковано 6 листопада 1997 року указом Президента України Леоніда Кучми. Свято щороку відзначається 27 жовтня – у день пам’яті Преподобного Нестора-Літописця, послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія.
Ініціатива створення належала громадським організаціям, які прагнули підтримати роль української мови в суспільстві та її розвиток як державної, як розповідає Вікіпедія.
У цей день, з 2000 року, традиційно пишуть Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Якщо плануєте долучитися до його написання, то 24 Канал писав, які правила повторити.
Як привітати з Днем писемності і мови?
Це свято для тих, хто любить свою мову, цінує її та пишається тим, що нею розмовляє.
Вітаємо з Днем писемності та мови!
Наша мова – як колос на ниві: дозріває в піснях,
шепоче в молитвах, дзвенить у колискових.
Нехай вона проростає в серцях дітей,
у словах учителів, у думках кожного з нас.
Листівка до Дня писемності та мови / Pinterest
***
Слово — це вогонь. Його передають з вуст у вуста,
з покоління в покоління.
Зігріймося біля нього, щоб не згасило вітром байдужості.
Зі святом мови – нашої сили, пісні й пам’яті!
Листівка до Дня писемності та мови / Pinterest
***
З Днем української писемності та мови!
Нехай слово буде вашим оберегом,
а мова – тим домом, у якому завжди тепло.
Плекаймо її, як сад, бо в кожному слові – коріння роду,
а в кожному реченні – подих предків.
Листівка до Дня писемності та мови / Pinterest
***
Сьогодні ми вклоняємося Слову – тому, що зшиває покоління, лікує душу, творить світ.
Українська мова – не просто засіб спілкування, а наш генетичний код, наш культурний дім, наш голос у світі. Вона – як вишитий рушник: у кожному слові – нитка історії, у кожному звороті – відлуння пісні, у кожному наголосі – пульс народу.
Нехай слово буде чистим, як джерело.
Нехай мова буде вільною, як птах.
Нехай писемність буде живою, як традиція.
Плекаємо, вивчаємо, передаємо. Бо мова – це ми.
Листівка до Дня писемності та мови / Pinterest
***
Зі святом рідної мови!
У ній – ніжність матері,
сила воїна,
мудрість вчителя,
і любов, що не потребує перекладу.
Говорімо з любов’ю – і мова відповість взаємністю.
Листівка до Дня писемності та мови / Pinterest
Зі святом, всі ті хто любить свою мову!