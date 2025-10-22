Флешмоб відбудеться у День української писемності та мови. Учителька української мови та літератури Ірина Яцишин розповіла 24 Каналу, які правила треба повторити напередодні диктанту.

Які правила варто обов'язково повторити перед Радіодиктантом?

Педагогиня зазначила, що насамперед варто пам'ятати, що у нас вже діє новий правопис і написання деяких слів може відрізнятися від того, до якого ми звикли.

Це стосується правопису пів у значенні "половина" окремо від наступного слова. Спростили правила про іншомовні часточки на зразок екс-, віце-, міні-, веб- – їх пишемо разом із наступним словом,

– уточнила вона.

І додала: щоби пригадати деякі орфограми, не обов'язково заучувати правила, можна звернутися до мнемонічних фраз. Наприклад, "МаВПа БуФеР" – про вживання апострофа, "КаФе ПТаХ" про написання префікса с-.

Що відомо про Радіодиктант-2025?