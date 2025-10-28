Авторкою цьогорічного тексту стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Вона написала текст під назвою "Треба жити!", зазначає 24 Канал.

Дивіться також "Просто катастрофа": як українці реагують на Радіодиктант 2025 року

Що таке "лелітки"?

У тексті було кілька цікавих слів, значення яких знали не всі учасники Радіодиктанту. Зокрема, діалектизми.

Серед них – лелітки. У тексті одне з речень починалось так: "Треба купувати сукні з лелітками…".

Якщо заглянути до словника, побачимо, що це слово має два значення.

Так називають блискуче кружальце для прикрас, блискучі цяточки на чому-небудь. ("Не питай, чи то справді роса самоцвітна, всесвітня краса, чи то, може, те сонце здурило, в лелітки дощ холодний змінило". (Леся Українка). Це діалектна назва квітки.

Цікаво! В Україні є і село Лелі́тка – розташоване у Хмільницькій міській громаді Хмільницького району Вінницької області. Засноване у 1762 році. Населення становить 463 особи, підказує Вікіпедія.

Також ми писали, що трапилось у тексті і слово "кияхи". Воно з поліського діалекту. Так кажуть, зокрема, на Чернігівщині та Київщині. Це качани кукурудзи, як підказують словники.

До речі, акторка Римма Зюбіна в етері Радіодиктанту – 2025 розтлумачила значення ще одного цікавого діалектного слова – "пітятко".

Дивіться також "Збереження традицій і національної ідентичності": як українці писали Радіодиктант у 2025 році

Що відомо про Радіодиктант-2025?

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності цьогоріч відбувся 27 жовтня об 11:00 годині.

Авторкою цьогорічного тексту Радіодиктанту стала письменниця Євгенія Кузнєцова.

Читала текст акторка Наталія Сумська.

Текст мав назву "Треба жити!".

Радіодиктант транслювали на всіх платформах Суспільного – телебаченні, радіо та диджиталі.

Цьогоріч радіодиктант національної єдності транслювали жестовою мовою.

Українці у соцмережі не приховували розчарування прочитанням тексту.

Христина Гоянюк, переможниця Радіодиктанту 2024 року, також розкритикувала цьогорічний текст та його прочитання. Заявила, що текст "дурнуватий" і "недобре прочитаний".

Авторка тексту Кузнєцова відповіла: "Це диктант національної єдності. Вас попереджали!".

Сумська назвала цей Радіодиктант "уроком зі скоропису".

А в яких словах ви могли помилитись, дивіться тут.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.