Автором нынешнего текста стала писательница Евгения Кузнецова. Она написала текст под названием "Надо жить!", отмечает 24 Канал.

Что такое "лелитки"?

В тексте было несколько интересных слов, значение которых знали не все участники Радиодиктанта. В частности, диалектизмы.

Среди них – пайетки (укр. лелітки). В тексте одно из предложений начиналось так: "Треба купувати сукні з лелітками…".

Если заглянуть в словарь, увидим, что это слово имеет два значения.

Так называют блестящее кружочек для украшений, блестящие точки на чем-либо. ("Не спрашивай, то ли действительно роса самоцветная, всемирная красота, или то, может, то солнце обмануло, в лелитки дождь холодный изменило". (Леся Украинка). Это диалектное название цветка.

Интересно! В Украине есть и село Лелітка – расположено в Хмельницкой городской общине Хмельницкого района Винницкой области. Основано в 1762 году. Население составляет 463 человека, подсказывает Википедия.

Также мы писали, что случилось в тексте и слово "кияхи". Оно из полесского диалекта. Так говорят, в частности, на Черниговщине и Киевщине. Это початки кукурузы, как подсказывают словари.

Кстати, актриса Римма Зюбина в эфире Радиодиктанта – 2025 растолковала значение еще одного интересного диалектного слова – "пітятко".

Что известно о Радиодиктанте-2025?

Всеукраинский радиодиктант национального единства в этом году состоялся 27 октября в 11:00 часов.

Читала текст актриса Наталья Сумская.

Текст назывался "Надо жить!".

Радиодиктант транслировали на всех платформах Суспильного – телевидении, радио и диджитали.

В этом году радиодиктант национального единства транслировали на жестовом языке.

Украинцы в соцсети не скрывали разочарования прочтением текста.

Кристина Гоянюк, победительница Радиодиктанта 2024 года, также раскритиковала нынешний текст и его прочтение. Заявила, что текст "глуповат" и "нехорошо прочитан".

Автор текста Кузнецова ответила: "Это диктант национального единства. Вас предупреждали!".

Сумская назвала этот Радиодиктант "уроком по скорописи".

Всеукраинский радиодиктант национального единства основала команда Украинского Радио в 2000 году.

