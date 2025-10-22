Письменник Андрій Кокотюха розкритикував ідею національного Радіодиктанту. Про це пише 24 Канал з посиланням на його допис.
Що Кокотюха сказав про Радіодиктант єдності?
За словами письменника він "не писав і не писатиме" Диктант національної єдності.
По-перше, ніколи, ще з середньої школи, не любив колгоспів. По-друге, диктант не сприяє національній єдності, а просто так називається. Бо нація – це 100% населення країни. А диктант пише мо' 20%,
– заявив він.
Водночас автор також наголосив, що нічого не має проти авторів і читців, а багатьох навіть знає особисто.
Але поки ви дружно пишете диктант, я індивідуально пишу книжку. Або сценарій. Або сценарну заявку. Коротше, я щодня пишу. А не раз на рік,
– підсумував письменник.
Думки стосовно висловлення Андрія Кокотюхи розділились. У коментарях люди висловлювали нерозуміння позиції, проте знайшлись і ті, хто його цілком підтримував.
Радіодиктант пройде 27 жовтня 2025 року об 11:00.
Хто буде автором та читцем Радіодиктанту?
Авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності 2025 стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Читатиме текст акторка Наталія Сумська, повідомили у етері Українського радіо.
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.
Що каже авторка про текст Радіодиктанту?
- Авторка цьогорічного тексту Радіодиктанту – письменниця Євгенія Кузнєцова – розповіла, що отримала запрошення написати його вже кілька тижнів тому, тому був час подумати над ідеєю.
- При цьому тему наразі не розкриває. І зізнається, що їй не озвучували якісь особливі вимоги щодо того, яким має бути текст. Лише щодо обсягу.
- Решта – на розсуд авторки. Кузнєцова також зізналася, що хоча цьогоріч не писатиме диктант, але точно слухатиме. При цьому радить учасникам флешмобу не боятися помилятись.