Письменник Андрій Кокотюха розкритикував ідею національного Радіодиктанту. Про це пише 24 Канал з посиланням на його допис.

Що Кокотюха сказав про Радіодиктант єдності?

За словами письменника він "не писав і не писатиме" Диктант національної єдності.

По-перше, ніколи, ще з середньої школи, не любив колгоспів. По-друге, диктант не сприяє національній єдності, а просто так називається. Бо нація – це 100% населення країни. А диктант пише мо' 20%,

– заявив він.

Водночас автор також наголосив, що нічого не має проти авторів і читців, а багатьох навіть знає особисто.

Але поки ви дружно пишете диктант, я індивідуально пишу книжку. Або сценарій. Або сценарну заявку. Коротше, я щодня пишу. А не раз на рік,

– підсумував письменник.

Думки стосовно висловлення Андрія Кокотюхи розділились. У коментарях люди висловлювали нерозуміння позиції, проте знайшлись і ті, хто його цілком підтримував.

Радіодиктант пройде 27 жовтня 2025 року об 11:00.

Хто буде автором та читцем Радіодиктанту?

Авторкою тексту Радіодиктанту національної єдності 2025 стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Читатиме текст акторка Наталія Сумська, повідомили у етері Українського радіо.

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності започаткувала команда Українського Радіо у 2000 році.

Що каже авторка про текст Радіодиктанту?