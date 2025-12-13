Покоління Z змінило сприйняття Різдва та створило свої традиції, які складно зрозуміти тим, хто не належить до цієї генерації. 24 Канал розбирався у чому різниця.

Як зумери святкують Різдво?

Покоління зумерів все ще не відходить від традицій, проте дещо інакше сприймає Різдво. Зокрема, вони поєднують давні українські традиції з власними, більш індивідуальними підходами: збираються з родиною, готують традиційні страви, колядують, але акцент роблять також на створенні атмосферних фото для соцмереж.



Зумери святкують Різдво інакше / Фото Pexels

Крім цього, зумери обмінюються подарунками онлайн та офлайн, дивляться різдвяні фільми і влаштовують затишні вечірки з друзями, часто з елементами "modern twist". У такий спосіб вони зберігають дух свята, але адаптують його під свій ритм життя.

Зумери поєднують сучасні технології із традиціями та створюють свій власний підхід до свята, який відрізняється від того, що було раніше.

Хто такі зумери?

Зумери – це покоління людей, які народились приблизно з середини 1990 до початку 2010 років, мовиться у Вікіпедії.

Основною рисою цього покоління, яка відрізняє їх від інших, є те, що вони народились або на самому початку або вже під час активного розвитку технологій.

Вони є невід'ємною частиною їхнього життя і значно впливали на формування зумерів.

