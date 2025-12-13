Поколение Z изменило восприятие Рождества и создало свои традиции, которые сложно понять тем, кто не принадлежит к этой генерации. 24 Канал разбирался в чем разница.

Как зумеры празднуют Рождество?

Поколение зумеров все еще не отходит от традиций, однако несколько иначе воспринимает Рождество. В частности, они сочетают давние украинские традиции с собственными, более индивидуальными подходами: собираются с семьей, готовят традиционные блюда, колядуют, но акцент делают также на создании атмосферных фото для соцсетей.



Зумеры празднуют Рождество иначе / Фото Pexels

Кроме этого, зумеры обмениваются подарками онлайн и офлайн, смотрят рождественские фильмы и устраивают уютные вечеринки с друзьями, часто с элементами "modern twist". Таким образом они сохраняют дух праздника, но адаптируют его под свой ритм жизни.

Зумеры сочетают современные технологии с традициями и создают свой собственный подход к празднику, который отличается от того, что было раньше.

Кто такие зумеры?

Зумеры – это поколение людей, которые родились примерно с середины 1990 до начала 2010 годов, говорится в Википедии.

Основной чертой этого поколения, которая отличает их от других, является то, что они родились или в самом начале или уже во время активного развития технологий.

Они являются неотъемлемой частью их жизни и значительно влияли на формирование зуммеров.

