Поколение Z изменило восприятие Рождества и создало свои традиции, которые сложно понять тем, кто не принадлежит к этой генерации. 24 Канал разбирался в чем разница.
Как зумеры празднуют Рождество?
Поколение зумеров все еще не отходит от традиций, однако несколько иначе воспринимает Рождество. В частности, они сочетают давние украинские традиции с собственными, более индивидуальными подходами: собираются с семьей, готовят традиционные блюда, колядуют, но акцент делают также на создании атмосферных фото для соцсетей.
Зумеры празднуют Рождество иначе / Фото Pexels
Кроме этого, зумеры обмениваются подарками онлайн и офлайн, смотрят рождественские фильмы и устраивают уютные вечеринки с друзьями, часто с элементами "modern twist". Таким образом они сохраняют дух праздника, но адаптируют его под свой ритм жизни.
Зумеры сочетают современные технологии с традициями и создают свой собственный подход к празднику, который отличается от того, что было раньше.
Кто такие зумеры?
Зумеры – это поколение людей, которые родились примерно с середины 1990 до начала 2010 годов, говорится в Википедии.
Основной чертой этого поколения, которая отличает их от других, является то, что они родились или в самом начале или уже во время активного развития технологий.
Они являются неотъемлемой частью их жизни и значительно влияли на формирование зуммеров.
Почему именно елка стала символом праздника?
Елка стала символом Нового года не случайно. Еще в древности ее ветви считали оберегом от злых духов, а впоследствии в Европе дерево превратилось в праздничный атрибут.
Однако родиной современной рождественской и новогодней елки считается Германия. В XVI веке христиане начали приносить украшенные елки в свои дома.
По преданию, протестантский реформатор Мартин Лютер был первым, кто украсил елку зажженными свечами. Возвращаясь домой зимней ночью, он был поражен тем, как ярко сияли звезды сквозь ветви вечнозеленых деревьев.