Что пишут на наклейках на бананах и почему это важно, рассказывают на PLU Label Stickers.

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О чем могут рассказать наклейки на бананах?

Обычно наклейки на фруктах содержат ряд цифр – это так называемые PLU-коды (Price Look-Up). Они обозначают международную систему маркировки фруктов и овощей. Супермаркеты используют эту систему по всему миру для того, чтобы быстро идентифицировать товары на кассе.

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Кроме того, крупные розничные торговцы все чаще требуют маркированных продуктов для своих систем самообслуживания. Немаркированные продукты труднее продавать в розницу.

Сами же коды присваивает Международная федерация стандартов для плодоовощной продукции (IFPS). Поэтому чаще всего на наклейках на бананах можно увидеть код 4011. Это означает, что фрукт был выращен традиционным способом с использованием обычных методов сельского хозяйства. Поэтому коды, которые обычно начинаются на 3 или 4, указывают именно на такую продукцию.

Но если код состоит из 5 цифр и начинается на 9, то это свидетельствует о том, что фрукт имеет органическое происхождение. То есть банан, который имеет органическое согласование, будет иметь код 94011.

Зато существует идея, что пятизначные коды с цифрой 8 в начале означают генетически модифицированную продукцию. Но такая практика так и не получила широкого распространения, поэтому сегодня не используется в розничной торговле.

Что стоит знать о других фруктах?

Названия киви раньше не существовало. До 1959 года этот фрукт называли китайским крыжовником. Но со временем производители решили отказаться от этого названия из-за сложностей с продвижением продукции на западных рынках. Потому что в период холодной войны любые упоминания о Китае вызывали негативную реакцию на Западе, поэтому продукт с "китайским" названием было трудно продвигать.

Поэтому компания Turners and Growers решила переименовать фрукт на "киви", а само название выбрали в честь новозеландской птицы, ведь и плод, и птица имеют похожий вид. И именно киви быстро получил популярность на западных рынках без различных ассоциаций.

В конце 20 века из-за популярности фрукт даже перестал быть экзотическим и трансформировался в обычный продукт для многих стран мира.